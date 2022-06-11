Рогозин допустил существование разумной жизни в космосе

Фото: JPL-Caltech / NASA

Вне Земли может существовать разумная жизнь, поскольку пространство бесконечно и там могут быть другие миры, неизвестные человечеству, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в программе «Звездные войны» на телеканале «Россия 24». Выпуск передачи опубликован в Telegram-канале корпорации.

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим — может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе разумной», — сказал Рогозин и добавил, что является сторонником «именно этого понимания».

Он отметил, что исследования по вопросу существования внеземной жизни ведутся давно и в России, и в США. Ученые собирают различные факты, которые относятся к теме НЛО, но, отметил Рогозин, «на 99,9% это какие-то атмосферные или какие-то иные физические явления», не связанные с НЛО.

Тем не менее глава «Роскосмоса» допустил существование фактов, имеющих связь с НЛО, и рассказал о свидетельствах советских летчиков-испытателей, которые в 1970-е годы во время первых полетов замечали необъяснимые явления, а потом пытались отобразить их на бумаге.

Рогозин не исключил, что Земля может быть «объектом некоего внешнего наблюдения», но существующие технологии не дают понять, «есть ли иная жизнь, кроме нашей, и есть ли у этой второй жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие». По словам Рогозина, некоторые специалисты в США также разделяют эту позицию.