Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Футболисту сборной Болгарии вытащили кусок стекла из головы после ДТП Спорт, 17:19
В ДНР опровергли намерение судить «наемника» из Южной Кореи Политика, 17:11
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:05
Турция ограничит выдачу ВНЖ иностранцам Общество, 16:53
Рогозин допустил существование разумной жизни в космосе Технологии и медиа, 16:42
«Руки вверх» ответили арене «Зенита» на перенос концерта из-за Суперкубка Спорт, 16:30
Канадский депутат Бейкер заявил об усталости Запада от кризиса на Украине Политика, 16:16
Как сделать тревел-политику компании максимально эффективной РБК и Trivio, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Цена бензина в США вновь обновила исторический максимум Экономика, 16:02
Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским в Киеве членство Украины в ЕС Политика, 15:27
Олимпийский чемпион назвал огромным вклад умершего Кузюткина в волейбол Спорт, 15:25
«Реал» купил одноклубника Головина Спорт, 15:25
Путин запретил работать в такси и общественном транспорте с судимостью Общество, 15:14
Технологии и медиа ,  
0 

Рогозин допустил существование разумной жизни в космосе

Фото: JPL-Caltech / NASA
Фото: JPL-Caltech / NASA

Вне Земли может существовать разумная жизнь, поскольку пространство бесконечно и там могут быть другие миры, неизвестные человечеству, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в программе «Звездные войны» на телеканале «Россия 24». Выпуск передачи опубликован в Telegram-канале корпорации.

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим — может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе разумной», — сказал Рогозин и добавил, что является сторонником «именно этого понимания».

Он отметил, что исследования по вопросу существования внеземной жизни ведутся давно и в России, и в США. Ученые собирают различные факты, которые относятся к теме НЛО, но, отметил Рогозин, «на 99,9% это какие-то атмосферные или какие-то иные физические явления», не связанные с НЛО.

Тем не менее глава «Роскосмоса» допустил существование фактов, имеющих связь с НЛО, и рассказал о свидетельствах советских летчиков-испытателей, которые в 1970-е годы во время первых полетов замечали необъяснимые явления, а потом пытались отобразить их на бумаге.

Рогозин назвал важнейшей задачей в космосе узнать о жизни вне Земли
Технологии и медиа

Рогозин не исключил, что Земля может быть «объектом некоего внешнего наблюдения», но существующие технологии не дают понять, «есть ли иная жизнь, кроме нашей, и есть ли у этой второй жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие». По словам Рогозина, некоторые специалисты в США также разделяют эту позицию.

Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин Вселенная жизнь вне Земли космос

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Российские ученые обнародуют доказательства внеземной жизни
Технологии и медиа
Как проходили проекты по имитации условий жизни в космосе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter