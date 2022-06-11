Посольство России в Венгрии обвинило Киев в попытке сорвать концерт

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 11:12
Автобус с футболистами сборной Болгарии попал в ДТП в Грузии Спорт, 11:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:03
Глушаков призвал заранее не делать выводов по новому тренеру «Спартака» Спорт, 10:45
Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня Общество, 10:37
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 10:34
«Голден Стэйт» сравнял счет в финале НБА благодаря 43 очкам Карри Спорт, 10:27
Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» о российской угрозе Политика, 10:27
Посольство России в Венгрии обвинило Киев в попытке сорвать концерт Политика, 10:00
ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные Финансы, 10:00
Квалифицированный инвестор: кто это, в чем преимущества и как им стать Инвестиции, 10:00
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 09:55
CNN узнал о планах Байдена «перезагрузить» отношения с Эр-Риядом Политика, 09:35
От Скалы до Ваноли. История тренерской чехарды «Спартака» в эпоху Федуна Спорт, 09:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство России в Венгрии обвинило Киев в попытке сорвать концерт

Валентина Лисица
Валентина Лисица (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Сотрудники украинского посольства в Венгрии пытались сорвать концерт пианистки Валентины Лисицы, посвященный дню России. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Будапеште в Telegram.

Концерт фортепианной музыки должен был пройти 3 июня в Российском культурном центре в «Летнем театре» на острове Маргит. «К сожалению, выступление было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства, поскольку пианистка своим творчеством выразила отличное от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине», — рассказали в российском посольстве.

Тогда Российский культурный центр решил организовать концерт Лисицы вместе с российским дипведомством, однако украинские дипломаты, как утверждают в пресс-службе, вновь пытались воспрепятствовать проведению концерта и направили ноту протеста всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште. Несмотря на это, концерт в итоге все равно состоялся, добавили в посольстве.

Юрий Шевчук сообщил об отмене концерта ДДТ в Москве
Политика
Юрий Шевчук

Ранее выступление певицы Manizha, которая представляла Россию на «Евровидении» в прошлом году, отменили на фестивале STEREOLETO в Санкт-Петербурге. Представитель артистки заявил, что выступление отменили «по не зависящим от нее причинам». Сама певица написала в Instagram (принадлежит компании Meta — признана в России экстремистской и запрещена), что ее «сняли с фестиваля».

До этого она опубликовала другой пост, в котором рассказала, что ее стали называть предательницей и требовать отмены выступлений. «Неравнодушных» призывают писать заявления в МВД, чтобы привлечь меня к ответственности непонятно за что», — пожаловалась певица. Manizha добавила, «что оставалась и остается в России» и помогает украинским беженцам через благотворительные фонды.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: David Zalubowski / AP Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Теги
посольство России Венгрия Украина дипломаты отмена концертов День России
Материалы по теме
Макс Корж сообщил об отмене концертов в «наших странах»
Политика
Концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде попытались сорвать
Политика
Петербургская филармония отменила концерт с участием дирижера Синайского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter