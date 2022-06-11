Посольство России в Венгрии обвинило Киев в попытке сорвать концерт

Валентина Лисица (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Сотрудники украинского посольства в Венгрии пытались сорвать концерт пианистки Валентины Лисицы, посвященный дню России. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Будапеште в Telegram.

Концерт фортепианной музыки должен был пройти 3 июня в Российском культурном центре в «Летнем театре» на острове Маргит. «К сожалению, выступление было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства, поскольку пианистка своим творчеством выразила отличное от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине», — рассказали в российском посольстве.

Тогда Российский культурный центр решил организовать концерт Лисицы вместе с российским дипведомством, однако украинские дипломаты, как утверждают в пресс-службе, вновь пытались воспрепятствовать проведению концерта и направили ноту протеста всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште. Несмотря на это, концерт в итоге все равно состоялся, добавили в посольстве.

Ранее выступление певицы Manizha, которая представляла Россию на «Евровидении» в прошлом году, отменили на фестивале STEREOLETO в Санкт-Петербурге. Представитель артистки заявил, что выступление отменили «по не зависящим от нее причинам». Сама певица написала в Instagram (принадлежит компании Meta — признана в России экстремистской и запрещена), что ее «сняли с фестиваля».

До этого она опубликовала другой пост, в котором рассказала, что ее стали называть предательницей и требовать отмены выступлений. «Неравнодушных» призывают писать заявления в МВД, чтобы привлечь меня к ответственности непонятно за что», — пожаловалась певица. Manizha добавила, «что оставалась и остается в России» и помогает украинским беженцам через благотворительные фонды.