Посольство России обвинило США в неоказании помощи Виктору Буту в тюрьме

Власти Соединенных Штатов намеренно не оказывают медицинскую помощь россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, которые отбывают наказание в американских тюрьмах, заявило российское посольство в Вашингтоне в социальной сети «ВКонтакте».

«Россияне продолжают испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако возможность пройти квалифицированное обследование, а также получить необходимые лекарства им не предоставляется. Американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы посольства», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве обратили внимание, что американские власти должны соблюдать права россиян, которые отбывают в стране наказание. Дипломаты призвали оказать медицинскую помощь осужденным в полном объеме.

Виктора Бута арестовали в 2008 году, когда он находился Таиланде. Через два года его экстрадировали в США и обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. В 2012 году Федеральный суд США приговорил россиянина к 25 годам тюремного заключения, свою вину Бут не признал. Россия не раз просила Вашингтон депортировать его на родину, но получала отказ.

Бут отбывает наказание в тюрьме «Мэрион» штата Иллинойс. В июле 2021 года туда приехали российские дипломаты. Они посетили осужденного и обещали защищать его права и интересы.

В феврале адвокат Бута Стив Зиссу, сообщил, что он может выйти на свободу уже через шесть лет. Американские власти могут проявить снисхождение, так как Бут заработал баллы за хорошее поведение. После освобождения его должны депортировать в Россию.

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Роман Слезнев — сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева. Его задержали в 2014 году во время отпуска на Мальдивах, а затем вывезли в США. Через три года Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приговорил Селезнева к 27 годам тюрьмы за кражу и продажу 1,7 млн номеров кредитных карт. Ущерб от его действий оценили в $170 млн. Незадолго до судебного заседания Селезнев признал вину, однако после оглашения приговора назвал себя политзаключенным, а решение — политическим. Его отец, депутат Валерий Селезнев также считает, что вины сына в произошедшем нет.