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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил, что Россия не оставила Донбасс «на растерзание нацистов»

Североатлантический альянс нарастил военное освоение Украины и создавал из нее «анти-Россию», а на востоке страны шел геноцид русскоязычного населения. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, следует из поста в Telegram.

«В этих условиях мы не могли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», — оправдал военные действия дипломат.

ООН сообщила о смерти 4253 мирных жителей на Украине
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Фото:Anastasia Vlasova / Getty Images

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» страны. 

Представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Однако Кремль заявлял, что все цели военной операции будут выполнены.

МВД заявило о более 800 тыс. жителей Донбасса с гражданством России
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По данным управления ООН по правам человека, с 14 апреля 2014 по 31 декабря 2021 года в конфликте в Донбассе погибли 3 404 мирных жителя, еще 7-9 тыс. получили ранения. К 2021 году число погибших снизилось до 25 человек в год.

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С 24 февраля по 9 июня ООН зафиксировало смерть 4 339 убитых мирных граждан Украины и 5 246 раненых. Среди них 2 370 убитых и 2 328 раненых на контролируемой Киевом территории Донецкой и Луганской областей, а также 157 убитых и 662 раненых на территориях ДНР и ЛНР.

Министерство обороны заявляло, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.

Теги
Донбасс ДНР ЛНР посол России в США Анатолий Антонов
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