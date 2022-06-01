Турция прекратит двусторонние переговоры с Грецией

Эрдоган объявил о разрыве соглашения с Афинами о стратегическом совете на высшем уровне. За несколько дней до этого президент Турции объявил, что премьер-министр Греции Мицотакис больше для него не существует

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Турция откажется от переговоров с Грецией, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk. «Мы больше не будем проводить двусторонние переговоры с этой страной. Мы разорвали наше [соглашение] о стратегическом [совете] на высшем уровне», — сказал он.

Разногласия между Анкарой и Афинами касаются, в частности, статуса островов в восточной части Эгейского моря, которые, согласно Лозаннскому и Парижскому договорам, перешли к Греции при условии, что они будут демилитаризованы. Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении демилитаризованного статуса островов и предупредил, что, если курс на размещение там вооружения продолжится, Анкара поставит под вопрос суверенитет Греции над ними. 27 мая постпред Греции при ООН Мария Теофили направила в международную организацию письмо, в котором отвергла требования турецкой стороны относительно островов. В документе отмечается, что «любая попытка поставить под вопрос суверенитет Греции» над ними на основании «якобы нарушения обязанности по демилитаризации» станет нарушением международного права.

Два государства за последние месяцы несколько раз обвиняли друг друга в нарушении воздушного пространства. Представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну 4 мая назвал нарушения со стороны Анкары беспрецедентными». Турция отвергает «беспочвенные» обвинения Афин и заявляет о «провокационных нарушениях», которые якобы допустили ВВС Греции.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал защищать суверенитет своей страны. «Нам нужно постоянно вести диалог, и мы всегда за то, чтобы сохранять открытыми каналы для коммуникации. Мы никогда не будем теми, кто откажется от разговора [с соседями]», — заверил премьер. Он заявил, что после его встречи с Эрдоганом в марте полеты турецких военных самолетов над территорией Греции участились, и сказал, что «будет поднимать этот вопрос при любой возможности, пока Турция не изменит свое поведение».

Во время визита в США в мае Мицотакис призвал американские власти не продавать Турции истребители F-16.

После этого президент Турции заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис «больше не существует» для него. «Я никогда не соглашусь на встречу с ним. Мы продолжим путь с достойными политиками», — отреагировал Эрдоган. Представитель греческого правительства Иоаннис Иконому в ответ заметил, что его страна не будет вступать с турецким руководством в спор и что Мицотакис защищает права Греции и международное право.