Bloomberg узнал о разработке новых ноутбуков Apple

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Компания Apple планирует начать выпуск ноутбуков нестандартных для компании размеров с собственными процессорами в попытке расширить свое присутствие на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным агентства, в июле 2022 года Apple выпустит новый 13-дюймовый MacBook Pro c чипом M2. Уже в конце 2022 или начале 2023 года компания планирует выпустить новые MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max с размером экрана в 14 и 16 дюймов (они и являются необычными для компании).

Чип M2 Max будет содержать 12 основных процессорных ядер и до 38 графических ядер, по сравнению с максимум 10 процессорными ядрами и 32 графическими ядрами в текущих моделях.

Весной 2023 года корпорация может выпустить MacBook Air с 15-дюймовым экраном впервые за 14-летнюю историю разработки этой линейки ноутбуков. Apple внедрит в устройства собственные процессоры М2, которые анонсировала на прошлой неделе. Разработчики сделают ноутбук тоньше прежней 13,6-дюймовой версии.

Между тем, компания начала работу и над 12-дюймовым ноутбуком, его выпуск запланирован на конец 2023 или начало 2024 года, сообщили собеседники издания. Ноутбуки такого размера в линейке Air Apple начала выпускать в 2015 году, но остановила производство уже в 2019 году, когда устройство критиковали за сбои клавиатуры и медленную работу. Нынешняя разработка может войти как в линейку Air, так и стать одной из версий MacBook Pro.

Как пишет Bloomberg, корпорация также испытывает новые версии Mac mini и Mac Pro, а также начала работу над чипом M3.

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В конце этого года компания, как ожидается, выпустит новые 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro, а в следующем году — увеличенную версию iPad Pro с новыми возможностями многозадачности, включенными в iPadOS 16.

До недавних пор Apple использовала в своих устройствах процессоры производства Intel. Однако затем отказалась от них в пользу Apple Silicon в 2020 году, когда установила чип М1 в MacBook Pro, Mac mini и MacBook Air.

В феврале Bloomberg писал, что в этом году компания перейдет на новый чип M2, прошлогодние чипы M1 Pro и M1 Max и супермощные версии M1 Max. Благодаря этому, новые устройства должны будут работать быстрее.