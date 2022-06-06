Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов

Apple представила следующие версии операционной системы iOS для различных типов устройств и вторую модель процессора. Сроки запуска новых функций в России не известны, как и то, возобновит ли Apple поставки в страну

Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC) представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16. Трансляцию можно было посмотреть на официальном сайте Apple, YouTube-канале и через приложение Apple TV.

В обновленной iOS добавилось несколько функций, позволяющих персонализировать экран блокировки смартфона. Помимо нового набора обоев, на этот экран можно вывести виджеты по выбору пользователя, например, показывающие погоду, предстоящие события из календаря и т.д. Изменился формат представления уведомлений. Были внесены изменения в приложение мессенджера: появилась возможность редактировать или удалять отправленные сообщения, а также помечать как непрочитанные те сообщения, к которым пользователь хочет вернуться. Появилась возможность делиться своим экраном с другими пользователями, новые функции при надиктовке сообщений и новые возможности перевода: камера устройства сможет распознавать текст на фотографиях или видео и моментально переводить его (поддерживает ли эта функция русский язык, не уточняется). Новые функции также были добавлены в картографическое приложение Apple, однако они не будут доступны в России в обозримом времени.

Apple представила Matter — платформу, которая позволяет управлять устройствами «умного» дома различных производителей. Приложение будет доступно для iPhone, iPad и iMac. Кроме того, было представлено новое поколение приложения для автомобилей Car Play, которое Apple разрабатывала совместно с различными производителями автомобилей.

В новой версии операционной системы для часов Apple Watch iOS 9 также были добавлены различные новые способы персонализации и специальные функции, например новое приложение для фитнеса, которое позволяет отслеживать качество занятий спортом, приложение для отслеживания сна, а также еще одно для отслеживания времени принятия назначенных препаратов и витаминов. Представитель Apple подчеркнул, что вся информация о здоровье пользователя остается на его устройства и не будет передаваться куда-либо еще.

Apple также показала новый чип M2, предназначенный специально для компьютеров Mac. При его разработке производитель фокусировался на повышении производительности при снижении энергопотребления. Чип на 40% более производителен, чем предыдущее поколение M1. Впервые Apple представила собственный процессор M1 в ноябре 2020 года. Устройство было специально разработано для Mac и macOS. Позже M1 устанавливался в MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и iMac 24. Первыми устройствами с M2 стали ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro. Оба устройства должны поступить в продажу через месяц.

Новая версия macOS, в которой появилась система управления приложениями, которая позволяет пользователю концентрировать внимание на нужном ему приложении или странице, даже если одновременно открыто множество других. Были представлены новые версии почтового приложения, браузера Safari.

Apple — один из крупнейших производителей смартфонов, планшетов, компьютеров и «умных» часов в мире. В России на рынке смартфонов компания занимала третье место по количеству проданных устройств в 2021 году с долей 15,2% и первое по выручке с долей 43,2%, оценивала МТС. Однако после начала специальной военной операции на Украине, американская компания приостановила поставки своей продукции в России, а также ограничила на территории страны работу ряда своих сервисов. По прогнозу аналитиков GS Group, если американская компания не вернется на российский рынок, ее место займут китайские бренды, в том числе Xiaomi, Realme и Honor. Общая доля китайских брендов в России может вырасти до 80% с 54% по итогам первого квартала, остальные 20% придутся на смартфоны, ввезенные параллельным импортом (без разрешения правообладателя), а также официальные поставки российских брендов.