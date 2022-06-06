Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 15:51
Суд в США выдал ордера на арест двух «связанных с Абрамовичем» самолетов Политика, 21:48
Ростелеком заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке данных Бизнес, 21:46
Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов Технологии и медиа, 21:40
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 21:38
В Италии сообщили о планах «Фиорентины» разорвать контракт с Кокориным Спорт, 21:30
Главный тренер Польши рассказал о возвращении Крыховяка в «Краснодар» Спорт, 21:29
Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club Бизнес, 21:23
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией открытия портов Политика, 20:57
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 20:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:51
Аналитики оценили потери россиян из-за разрыва связи Euroclear с НРД Инвестиции, 20:49
Глава «Зенита» ответил Федуну словами «муж и жена — одна сатана» Спорт, 20:41
Зеленский подтвердил сдачу в плен 2,5 тыс. военных с «Азовстали» Политика, 20:30
МИД внес в «стоп-лист» министров США, глав Universal Pictures и Netflix Политика, 20:27
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов

Apple представила следующие версии операционной системы iOS для различных типов устройств и вторую модель процессора. Сроки запуска новых функций в России не известны, как и то, возобновит ли Apple поставки в страну
Apple AAPL $145,31 +0,01% Купить

Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC) представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16. Трансляцию можно было посмотреть на официальном сайте Apple, YouTube-канале и через приложение Apple TV.

В обновленной iOS добавилось несколько функций, позволяющих персонализировать экран блокировки смартфона. Помимо нового набора обоев, на этот экран можно вывести виджеты по выбору пользователя, например, показывающие погоду, предстоящие события из календаря и т.д. Изменился формат представления уведомлений. Были внесены изменения в приложение мессенджера: появилась возможность редактировать или удалять отправленные сообщения, а также помечать как непрочитанные те сообщения, к которым пользователь хочет вернуться. Появилась возможность делиться своим экраном с другими пользователями, новые функции при надиктовке сообщений и новые возможности перевода: камера устройства сможет распознавать текст на фотографиях или видео и моментально переводить его (поддерживает ли эта функция русский язык, не уточняется). Новые функции также были добавлены в картографическое приложение Apple, однако они не будут доступны в России в обозримом времени.

Apple представила Matter — платформу, которая позволяет управлять устройствами «умного» дома различных производителей. Приложение будет доступно для iPhone, iPad и iMac. Кроме того, было представлено новое поколение приложения для автомобилей Car Play, которое Apple разрабатывала совместно с различными производителями автомобилей.

В новой версии операционной системы для часов Apple Watch iOS 9 также были добавлены различные новые способы персонализации и специальные функции, например новое приложение для фитнеса, которое позволяет отслеживать качество занятий спортом, приложение для отслеживания сна, а также еще одно для отслеживания времени принятия назначенных препаратов и витаминов. Представитель Apple подчеркнул, что вся информация о здоровье пользователя остается на его устройства и не будет передаваться куда-либо еще.

Apple также показала новый чип M2, предназначенный специально для компьютеров Mac. При его разработке производитель фокусировался на повышении производительности при снижении энергопотребления. Чип на 40% более производителен, чем предыдущее поколение M1. Впервые Apple представила собственный процессор M1 в ноябре 2020 года. Устройство было специально разработано для Mac и macOS. Позже M1 устанавливался в MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и iMac 24. Первыми устройствами с M2 стали ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro. Оба устройства должны поступить в продажу через месяц.

Новая версия macOS, в которой появилась система управления приложениями, которая позволяет пользователю концентрировать внимание на нужном ему приложении или странице, даже если одновременно открыто множество других. Были представлены новые версии почтового приложения, браузера Safari.

Apple — один из крупнейших производителей смартфонов, планшетов, компьютеров и «умных» часов в мире. В России на рынке смартфонов компания занимала третье место по количеству проданных устройств в 2021 году с долей 15,2% и первое по выручке с долей 43,2%, оценивала МТС. Однако после начала специальной военной операции на Украине, американская компания приостановила поставки своей продукции в России, а также ограничила на территории страны работу ряда своих сервисов. По прогнозу аналитиков GS Group, если американская компания не вернется на российский рынок, ее место займут китайские бренды, в том числе Xiaomi, Realme и Honor. Общая доля китайских брендов в России может вырасти до 80% с 54% по итогам первого квартала, остальные 20% придутся на смартфоны, ввезенные параллельным импортом (без разрешения правообладателя), а также официальные поставки российских брендов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Andres Kudacki / AP Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Авторы
Теги
Тимофей Корнев Тимофей Корнев, Анна Балашова Анна Балашова
Apple iPhone MacBook iOS
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
NYT узнала о переносе Apple выпуска VR-гарнитуры по техническим причинам
Технологии и медиа
Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России
Технологии и медиа
WSJ узнала о планах Apple вывести часть производства из Китая
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter