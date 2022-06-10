В Раду внесли закон о легализации медицинского каннабиса

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Правительство Украины внесло законопроект о легализации медицинского каннабиса на рассмотрение в Верховную раду, инициатором выступил глава правительства страны Денис Шмыгаль, следует из карточки документа на сайте Рады.

Тремя днями ранее украинский Минздрав сообщал, что правительство поддержало этот законопроект. Ведомство указало, что инициатива подразумевает введение жесткого контроля в этой области: от лицензирования деятельности по выращиванию конопли для медицинских целей до маркировки каждой партии продукции и отпуска лекарств только по назначению врача.

Минздрав ожидает, что эта мера расширит возможности лечения некоторых заболеваний. Как заявили в министерстве, медицинская марихуана облегчает течение более чем 50 патологических состояний, в частности посттравматических стрессовых расстройств, возникших в результате военных действий; неврологических заболеваний; заболеваний пищеварительного тракта и хронических болей невропатического происхождения. Кроме того, отмечает Минздрав, препараты на основе каннабиса применяются для облегчения симптомов у онкобольных.

По мнению главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, медицинский каннабис не конкурент наркотическим средствам и не имеет выраженного психоактивного действия.

Летом 2021 года парламентарии рассматривали законопроект о легализации медицинского каннабиса, но он не прошел первое чтение. В том же году украинское правительство приняло постановление, по которому несколько веществ, выделенных из каннабиса, убрали из списка запрещенных для обращения; лекарства на их основе используют для облегчения побочных реакций после химиотерапии.

Отдельные формы медицинского каннабиса используются для лечения в ряде стран, среди них Израиль, Канада, а также некоторые штаты США.