Гребенщиков предположил, что его программа не выйдет на «Нашем радио»
Музыкальная передача «Аэростат» Бориса Гребенщикова может не выйти на «Нашем радио» после закрытия на «Радио России», сообщил РБК лидер «Аквариума».
«Судя по сообщениям «Нашего Радио», им пригрозили и передача у них выходить не будет», — рассказал музыкант.
На «Нашем радио» отказались от комментариев для РБК.
Еженедельное шоу «Аэростат» выходило на «Радио России» и «Радио Культура» с мая 2005 года. Это авторская программа Гребенщикова, где он рассказывал о прозвучавших в эфире композициях — от народной музыки до авангарда, исполнивших их музыкантах и истории создания, а также делился рассуждениями о жизни.
Последний выпуск передачи на «Радио России» вышел в эфир 22 мая. Гребенщиков подтвердил закрытие программы 9 июня, отметив, что руководство радиостанции имеет на это право, и комментировать решение не стал. До этого музыкант утверждал, что взял временную паузу и передача начнет выходить снова в ближайшее время.
Анонс нового выпуска «Аэростата» накануне появился на сайте «Нашего радио», однако сейчас страница с ним недоступна. В сообщении, сохранившемся в кэше Google, сказано, что выпуски «Аэростата» должны были выходить по субботам в 19:00 с повторами в 23:00 по средам.
Гребенщиков также подтвердил, что передачу закрыли из-за скандала, связанного с якобы пожертвованными им €12 млн в пользу Украины. Сообщения об этом появились после публикации интервью артиста израильскому «Девятому каналу», где он рассказывал о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине: в мероприятии участвовали десятки исполнителей, и оно «худо-бедно собрало €12 млн на помощь Украине». После этого Telegram-канал «Кровавая барыня» и другие СМИ написали, что всю эту сумму пожертвовал сам Гребенщиков.
Музыкант назвал эти данные «уткой желтой прессы» и пояснил, что не смог бы пожертвовать такую сумму, так как ее у него попросту нет.
В марте Гребенщиков сообщил об отмене концертов «Аквариума» «до лучших времен по вполне понятным причинам». Выступления планировались в Калуге, Туле, Воронеже и Москве.