Гребенщиков предположил, что его программа не выйдет на «Нашем радио»

Борис Гребенщиков (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Музыкальная передача «Аэростат» Бориса Гребенщикова может не выйти на «Нашем радио» после закрытия на «Радио России», сообщил РБК лидер «Аквариума».

«Судя по сообщениям «Нашего Радио», им пригрозили и передача у них выходить не будет», — рассказал музыкант.

На «Нашем радио» отказались от комментариев для РБК.

Еженедельное шоу «Аэростат» выходило на «Радио России» и «Радио Культура» с мая 2005 года. Это авторская программа Гребенщикова, где он рассказывал о прозвучавших в эфире композициях — от народной музыки до авангарда, исполнивших их музыкантах и истории создания, а также делился рассуждениями о жизни.

Последний выпуск передачи на «Радио России» вышел в эфир 22 мая. Гребенщиков подтвердил закрытие программы 9 июня, отметив, что руководство радиостанции имеет на это право, и комментировать решение не стал. До этого музыкант утверждал, что взял временную паузу и передача начнет выходить снова в ближайшее время.

Анонс нового выпуска «Аэростата» накануне появился на сайте «Нашего радио», однако сейчас страница с ним недоступна. В сообщении, сохранившемся в кэше Google, сказано, что выпуски «Аэростата» должны были выходить по субботам в 19:00 с повторами в 23:00 по средам.

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Гребенщиков также подтвердил, что передачу закрыли из-за скандала, связанного с якобы пожертвованными им €12 млн в пользу Украины. Сообщения об этом появились после публикации интервью артиста израильскому «Девятому каналу», где он рассказывал о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине: в мероприятии участвовали десятки исполнителей, и оно «худо-бедно собрало €12 млн на помощь Украине». После этого Telegram-канал «Кровавая барыня» и другие СМИ написали, что всю эту сумму пожертвовал сам Гребенщиков.

Музыкант назвал эти данные «уткой желтой прессы» и пояснил, что не смог бы пожертвовать такую сумму, так как ее у него попросту нет.

В марте Гребенщиков сообщил об отмене концертов «Аквариума» «до лучших времен по вполне понятным причинам». Выступления планировались в Калуге, Туле, Воронеже и Москве.

