Муниципального депутата объявили в розыск по делу о дискредитации армии

Нина Беляева (Фото: nina_belyaeva / Telegram)

Полиция объявила в розыск депутата совета депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области от КПРФ Нину Беляеву, следует из данных сервиса МВД.

«На меня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что причиной стало видео, снятое на заседании совета народных депутатов 22 марта, на котором я дала ответы на заданные мне вопросы со стороны депутатов фракции ЕР», — сообщила РБК Нина Беляева и отметила, что узнала, что находится в розыске, на сайте МВД.

На заседании совета, кадры которого она выложила в Telegram, Беляева выступила против спецоперации на Украине. «Я против того решения, которое было принято президентом, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина», — сказала депутат.

О возбуждении уголовного дела против депутата совета депутатов Семилукского муниципального района управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило в конце апреля. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до трех лет.

В конце апреля в международный розыск по делу о дискредитации российской армии объявили главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину, позднее Пресненский районный суд санкционировал ее заочный арест. Депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова по аналогичному делу отправили в СИЗО до 25 июня. По словам его адвоката Сергея Тельнова, поводом для уголовного преследования стала видеозапись с его выступлением на одном из заседаний депутатов округа, где он подвергает критике военную операцию на Украине.

В конце февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию тех, кто осуждает боевые действия, предательством своего народа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в России «мало таких», кто не поддерживает военную операцию, но власти «слышат мнение меньшинства».