Уровень коллективного иммунитета к COVID в России снизился до 27,9%

Фото: Владислав Шатило / РБК

За прошедшую неделю уровень коллективного иммунитета в России снизился с 31,1 до 27,9%, сообщает оперативный штаб в Telegram. По его данным, на 10 июня прививку первым компонентом сделали более 92,2 млн раз, а полностью вакцинацию прошли более 87,7 млн.

Коллективный иммунитет — это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Целевым показателем по коллективному иммунитету в России называли 80%. При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что его желательно довести до уровня в 90–95%. Однако в начале февраля уровень коллективного иммунитета в России, превысив отметку в 64%, начал снижаться.

По информации оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 3,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, с этим диагнозом попали в больницу 1,4 тыс. человек, что на 3,5% меньше по сравнению с предыдущими сутками. По количеству заразившихся за сутки лидируют Москва (222), Подмосковье (218) и Санкт-Петербург (217).

Показатели заражаемости COVID-19 в России начали снижаться в феврале и в начале июня опустились до уровня апреля 2020 года, позднее они немного выросли. При этом 5 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал уровень заболеваемости «довольно высоким» и отметил, что лечение до сих пор проходят около 100 тыс. человек, из них 2,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i