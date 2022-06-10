Wildberries и SimpleWine сообщили о росте спроса на вино

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России сохраняется стабильно высокий спрос на алкогольную продукцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-покупок Wildberries.

«Наиболее популярными алкогольными напитками являются тихие и игристые вина. Если же говорить о крепком алкоголе, то самым продаваемым напитком является виски, а также джин и различные ликеры», — говорится в сообщении.

С января по май спрос на виски вырос на 620%, а на вина — 1568%. Из российского алкоголя наибольшим спросом пользуются водка и вина, последние чаще производятся в Краснодарском крае.

Как отметили в компании, покупатели алкогольной продукции чаще всего пользуются услугой click and collect (заказ делается онлайн, но товар доставляется не домой к покупателю, а в магазин или другую точку продавца или маркетплейса). Услуга пока доступна только в Москве, однако Wildberries планирует расширить ее и в другие регионы.

Повышение спроса на алкоголь и на продукцию для его хранения также отметили в SimpleWine и в магазинах электроники «М.Видео-Эльдорадо» (результат исследования есть в распоряжении РБК). В январе—апреле 2022 года в «М.Видео-Эльдорадо» продажи винных аксессуаров выросли в 2,4 раза, винных шкафов — на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Одним из факторов увеличения спроса на категорию отдельно стоящих шкафов является расширение ассортимента более демократичными по цене вариантами. На встраиваемый форм-фактор пришлось порядка 15% от штучных продаж и треть от денежного объема. Наиболее популярными производителями среди всех типов шкафов оказались Kitfort, BBK, Haier и Liebherr», — говорится в сообщении.

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В SimpleWine при этом отметили, что спрос на винные аксессуары вырос в два раза, а покупки самих вин в апреле и мае повысились на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, отметили в компании, спрос на российскую алкогольную продукцию увеличился на 30%. Компания увеличила ассортимент продукции из Крыма и Краснодарского края.

Рост продаж алкогольной продукции был зафиксирован еще в середине марта текущего года. Пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта. За отчетные две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9–15%, водки — на 10–13%. На последующей неделе, закончившейся 3 апреля, темпы роста продаж алкоголя снизились, но все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52% больше, чем годом ранее, водки — почти на 9%, пива — на 8%. Это следует из результатов аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, опубликованных в середине апреля.