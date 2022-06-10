Wildberries и SimpleWine сообщили о росте спроса на вино

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Шесть минусов спонтанных поездок по работе: о чем должен знать бизнес РБК и Trivio, 12:28
Фигуристка Трусова сравнила прыжки в длину и стрип-пластику Спорт, 12:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:23
Отсрочка? Не сегодня: работаем с дебиторской задолженностью в кризис Pro, 12:16
Названы самые выгодные для перепродажи китайские машины в России Авто, 12:15
Кабмин выделил почти 1 млн руб. на флаги России для школ в регионах Политика, 12:14
На Украине заочно обвинили в госизмене политолога Погребинского Политика, 12:13
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:05
Самые популярные автомобили в Китае. На чем ездят жители Поднебесной Авто, 12:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:01
Как сохранить бесперебойную работу «умного» дома Экономика инноваций, 12:00
Wildberries и SimpleWine сообщили о росте спроса на вино Общество, 12:00
Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль Спорт, 11:47
Московские застройщики существенно увеличили предельный размер скидок Недвижимость, 11:46
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Wildberries и SimpleWine сообщили о росте спроса на вино

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В России сохраняется стабильно высокий спрос на алкогольную продукцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-покупок Wildberries.

«Наиболее популярными алкогольными напитками являются тихие и игристые вина. Если же говорить о крепком алкоголе, то самым продаваемым напитком является виски, а также джин и различные ликеры», — говорится в сообщении.

С января по май спрос на виски вырос на 620%, а на вина — 1568%. Из российского алкоголя наибольшим спросом пользуются водка и вина, последние чаще производятся в Краснодарском крае.

Госпремию по науке присудили за борьбу со смертностью от алкоголизма
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Как отметили в компании, покупатели алкогольной продукции чаще всего пользуются услугой click and collect (заказ делается онлайн, но товар доставляется не домой к покупателю, а в магазин или другую точку продавца или маркетплейса). Услуга пока доступна только в Москве, однако Wildberries планирует расширить ее и в другие регионы.

Повышение спроса на алкоголь и на продукцию для его хранения также отметили в SimpleWine и в магазинах электроники «М.Видео-Эльдорадо» (результат исследования есть в распоряжении РБК). В январе—апреле 2022 года в «М.Видео-Эльдорадо» продажи винных аксессуаров выросли в 2,4 раза, винных шкафов — на 15% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

«Одним из факторов увеличения спроса на категорию отдельно стоящих шкафов является расширение ассортимента более демократичными по цене вариантами. На встраиваемый форм-фактор пришлось порядка 15% от штучных продаж и треть от денежного объема. Наиболее популярными производителями среди всех типов шкафов оказались Kitfort, BBK, Haier и Liebherr», — говорится в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи

Мурашко выступил в поддержку ограничений на продажу алкоголя
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В SimpleWine при этом отметили, что спрос на винные аксессуары вырос в два раза, а покупки самих вин в апреле и мае повысились на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, отметили в компании, спрос на российскую алкогольную продукцию увеличился на 30%. Компания увеличила ассортимент продукции из Крыма и Краснодарского края.

Рост продаж алкогольной продукции был зафиксирован еще в середине марта текущего года. Пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта. За отчетные две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9–15%, водки — на 10–13%. На последующей неделе, закончившейся 3 апреля, темпы роста продаж алкоголя снизились, но все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52% больше, чем годом ранее, водки — почти на 9%, пива — на 8%. Это следует из результатов аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, опубликованных в середине апреля.

Теги
алкоголь Wildberries новости Вино «Эльдорадо» «М.Видео»
Материалы по теме
Госпремию по науке присудили за борьбу со смертностью от алкоголизма
Общество
Мурашко выступил в поддержку ограничений на продажу алкоголя
Общество
В красноярском Уяре власти запретили продажу алкоголя из-за пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter