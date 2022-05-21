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Мурашко выступил в поддержку ограничений на продажу алкоголя

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минздрав России поддерживает инициативы регионов по ограничениям на продажу спиртного, заявил журналистам глава ведомства Михаил Мурашко во время визита в Курск, сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы считаем, что эти инициативы (по ограничению продажи алкоголя. — РБК) нужно поддерживать и всячески их развивать», — сказал Мурашко.

Министр отметил позитивный опыт Забайкальского края и Якутии в этом направлении. Так, в Забайкалье с 19 по 31 мая ограничили продажу алкоголя в дни проведения последних звонков в школах, сообщает местный портал Zab.ru. В Якутии алкоголь уже несколько лет продают только шесть часов в сутки, с 14:00 до 20:00, ограничения на продажу спиртного также вводят на время проведения массовых мероприятий. Еще в регионе запрещено продавать алкоголь в магазинах, находящихся в многоквартирных домах.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

На территории России, согласно ст. 16 федерального закона 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 8:00 по местному времени и в определенных местах: например, на территории образовательных организаций, спортивных сооружений, вокзалов и аэропортов и других мест. Запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним.

В регионах могут действовать свои ограничения на продажу спиртного: например, покупку алкоголя запрещают в праздничные дни или увеличивают период, когда спиртное не продается.

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Теги
алкоголь продажа спиртного Михаил Мурашко
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