Новое депо Большого кольца метро в Москве построили на три четверти
Депо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, построено на 75%. О ходе работ на строящемся объекте рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Заммэра оценил общее количество задействованных в строительстве нового депо в 1 тыс. человек. «Строительство разделено на несколько этапов и выполняется по мере освобождения площадок под возведение новых объектов. Практически завершен второй этап — объекты, обеспечивающие депо электроэнергией», — рассказал вице-мэр.
В рамках третьего этапа, по его словам, на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации. В рамках четвертого этапа более чем наполовину готова соединительная ветка между депо и железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская. В рамках пятого этапа завершается строительство контрольно-пропускного пункта на территорию депо, уточнил Бочкарев.
Депо «Нижегородское» займет территорию площадью 17 га, где разместится более 50 разных зданий и сооружений, сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» (холдинг выступает генеральным проектировщиком и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов. «Уже начато обустройство площадок для хранения стрелочных электроприводов, перегрузки материалов, а также хранения твердых бытовых отходов, спортивной площадки и стоянки для личного автотранспорта персонала», — уточнил он.
С открытием депо появится около 850 новых рабочих мест. Для сотрудников, по словам Кравцова, создадут комфортные условия для работы и отдыха.
Электродепо «Нижегородское» создается на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича. В ходе работ некоторые цеха завода реконструируют и модернизируют, а также построят новые здания депо. Всего для обслуживания подвижного состава БКЛ подземки планируется использовать три электродепо. Это реконструируемое «Замоскворецкое», а также строящиеся «Аминьевское» и «Нижегородское».