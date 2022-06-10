Новое депо Большого кольца метро в Москве построили на три четверти

Фото: stroi.mos.ru

Депо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, построено на 75%. О ходе работ на строящемся объекте рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра оценил общее количество задействованных в строительстве нового депо в 1 тыс. человек. «Строительство разделено на несколько этапов и выполняется по мере освобождения площадок под возведение новых объектов. Практически завершен второй этап — объекты, обеспечивающие депо электроэнергией», — рассказал вице-мэр.

В рамках третьего этапа, по его словам, на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации. В рамках четвертого этапа более чем наполовину готова соединительная ветка между депо и железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская. В рамках пятого этапа завершается строительство контрольно-пропускного пункта на территорию депо, уточнил Бочкарев.

Депо «Нижегородское» займет территорию площадью 17 га, где разместится более 50 разных зданий и сооружений, сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» (холдинг выступает генеральным проектировщиком и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов. «Уже начато обустройство площадок для хранения стрелочных электроприводов, перегрузки материалов, а также хранения твердых бытовых отходов, спортивной площадки и стоянки для личного автотранспорта персонала», — уточнил он.

С открытием депо появится около 850 новых рабочих мест. Для сотрудников, по словам Кравцова, создадут комфортные условия для работы и отдыха.

Читайте на РБК Pro Pro Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha Статьи Pro Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Инструкции Pro Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали» Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали» Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Что сделать для безопасности данных клиентов на сайте своими силами Что сделать для безопасности данных клиентов на сайте своими силами Инструкции Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи

Электродепо «Нижегородское» создается на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича. В ходе работ некоторые цеха завода реконструируют и модернизируют, а также построят новые здания депо. Всего для обслуживания подвижного состава БКЛ подземки планируется использовать три электродепо. Это реконструируемое «Замоскворецкое», а также строящиеся «Аминьевское» и «Нижегородское».