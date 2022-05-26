Бочкарев сообщил о расконсервации выработок станции метро «Суворовская»

Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве ведется расконсервация существующих выработок на станции метро «Суворовская» Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии метро сегодня ведется расконсервация существующих рабочих подходных выработок для возобновления строительства, также ведется обследование временной крепи. На сегодняшний день проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года», — рассказал заммэра.

«Суворовская» расположится между действующими станциями Кольцевой линии — «Новослободской» и «Проспектом Мира». Строительство станции (носила проектное название «Площадь Коммуны») прорабатывалось еще в 1950-х годах. Тогда между путями оставили место, которого достаточно для сооружения центрального зала и боковых платформ. Однако проект не был реализован. Работы по организации стройплощадки снова начались в 1990-х, однако и они вскоре были заморожены.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в настоящее время комитетом ведется разработка проекта планировки территории будущей станции. «Ввод «Суворовской» позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр «Уголок дедушки Дурова» и спортивный комплекс «Олимпийский». Предполагаемый пассажиропоток на станции составит около 250 тыс. человек в сутки», — добавила Княжевская.

О решении возобновить строительство станции «Суворовская» мэр Москвы Сергей Собянин объявил летом 2019 года. «С инженерной и технологической точек зрения строительство «Суворовской» будет очень сложным, однако полностью останавливать движение на действующем кольце метро не планируется. Сейчас мы занимаемся проработкой решений по обходным тоннелям, рассматриваем вопрос по их диаметру и протяженности», — пояснил Бочкарев.