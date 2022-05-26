Бочкарев сообщил о расконсервации выработок станции метро «Суворовская»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Банк ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 п.п. Недвижимость, 12:02
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 11:57
Облучение, клаустрофобия, токсичность: 9 мифов об МРТ Pro, 11:57
Минобороны сообщило об ударе по центру радиоэлектронной разведки ВСУ Политика, 11:57
Португалия разрешила Абрамовичу продать «Челси» Спорт, 11:55
В России выявили 4,7 тыс. заболевших COVID при 2 тыс. госпитализаций Общество, 11:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:46
Минобороны России заявило о сбитых украинских самолете и вертолете Политика, 11:39
Глава УЕФА выразил сомнение в возвращении российских клубов в еврокубки Спорт, 11:35
Бочкарев сообщил о расконсервации выработок станции метро «Суворовская» Город, 11:34
Рынок самозанятости: стоит ли ждать отката к выплатам в конверте Pro, 11:34
Поставщик сырья на Архангельский ЦБК увеличивает объемы лесосплава​ Пресс-релиз, 11:34
Гендиректор Pfizer предупредил о постоянных волнах коронавируса Общество, 11:34
По самые помидоры: как рынок продовольствия адаптируется к новым условиям Социальная экономика, 11:30
Город ,  
0 

Бочкарев сообщил о расконсервации выработок станции метро «Суворовская»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве ведется расконсервация существующих выработок на станции метро «Суворовская» Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии метро сегодня ведется расконсервация существующих рабочих подходных выработок для возобновления строительства, также ведется обследование временной крепи. На сегодняшний день проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года», — рассказал заммэра.

«Суворовская» расположится между действующими станциями Кольцевой линии — «Новослободской» и «Проспектом Мира». Строительство станции (носила проектное название «Площадь Коммуны») прорабатывалось еще в 1950-х годах. Тогда между путями оставили место, которого достаточно для сооружения центрального зала и боковых платформ. Однако проект не был реализован. Работы по организации стройплощадки снова начались в 1990-х, однако и они вскоре были заморожены.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в настоящее время комитетом ведется разработка проекта планировки территории будущей станции. «Ввод «Суворовской» позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр «Уголок дедушки Дурова» и спортивный комплекс «Олимпийский». Предполагаемый пассажиропоток на станции составит около 250 тыс. человек в сутки», — добавила Княжевская.

Станцию «Тюленевскую» Троицкой линии метро построили почти наполовину
Общество
Фото:mosinzhproekt.ru

О решении возобновить строительство станции «Суворовская» мэр Москвы Сергей Собянин объявил летом 2019 года. «С инженерной и технологической точек зрения строительство «Суворовской» будет очень сложным, однако полностью останавливать движение на действующем кольце метро не планируется. Сейчас мы занимаемся проработкой решений по обходным тоннелям, рассматриваем вопрос по их диаметру и протяженности», — пояснил Бочкарев.

Материалы к статье
Теги
Москва метрополитен Строительство Кольцевая линия транспорт Андрей Бочкарев
Материалы по теме
Перспективный радиус: какой будет новая ветка метро в Бирюлево
Общество
В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта
Общество
Бочкарев рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter