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Военная операция на Украине ,  
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Власти Крыма объявили о прекращении транспортной блокады полуострова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После разблокировки транспортных магистралей в результате специальной военной операции на Украине Крым приобрел «статус» транзитной территории. Об этом, как передает «РИА Новости» заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — сказал Крючков.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Таким образом, как считает Крючков, можно говорить о прекращении транспортной блокады региона.

О том, что сообщение с Крымом по материку восстановлено, 7 июня заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что Минобороны вместе с РЖД также создало необходимые условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

По словам заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом с появлением сухопутного коридора в Крым позволит «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а контроль над югом Украины позволит обеспечить еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

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