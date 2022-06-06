Шесть человек погибли при стрельбе в двух штатах США

Три человека погибли и 11 пострадали при стрельбе в городе Филадельфия, столько же человек погибли в городе Чаттануга, штат Теннесси, еще 17 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, среди них есть дети

В результате стрельбы в американских штатах Теннесси и Пенсильвания погибли шесть человек, как минимум 28 получили ранения, передают телеканалы Fox и CNN со ссылкой на местную полицию.

Стрельба в городе Чаттануга штата Теннесси произошла утром 5 июня. Огонь открыли около бара примерно в 3:00 по местному времени (10:00 мск). В городской полиции рассказали, что нападавшие убили троих и ранили 17 человек, причем трое из пострадавших попытались сбежать с места преступления, но их сбили проезжавшие мимо машины.

Как сообщила начальник местной полиции Селеста Мерфи, двое из трех погибших умерли от огнестрельных ранений, а еще один — от травм, полученных после столкновения с автомобилем. Сейчас несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

В рамках пресс-конференции правоохранители уточнили, что среди пострадавших есть один ребенок. В полиции полагают, что стрелков было несколько.

В этот же день стрельба началась в другом штате США — Пенсильвании. Огонь в городе Филадельфия также открыли несколько человек. Как сообщил CNN инспектор полиции, стрельба началась в районе Саут-стрит, звуки выстрелов услышали патрулировавшие окрестности полицейские. Они открыли ответный огонь и заставили нападавших бросить оружие. В результате стрельбы погибли двое мужчин и одна женщина, еще 11 человек получили ранения.

Стрельба началась около 00:00 по местному времени (07:00 мск), передает NBC. Комиссар Департамента полиции Филадельфии Даниэль Аутлоу сообщила телеканалу, что всем пострадавшим от 17 до 69 лет, погибшим мужчинам — 22 и 34 года соответственно. Женщине на момент гибели исполнилось 27 лет.

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Нападавших пока не задержали, их мотивы уточняются. По данным властей, стрелки были вооружены пистолетами.

Ранее, 4 июня, в американском городе Талса (штат Оклахома) в больнице Святого Франциска, в корпусе на втором этаже, также произошла стрельба. В результате погибли четыре человека и сам стрелявший. Нападавший был вооружен винтовкой и пистолетом.