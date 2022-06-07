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В супермаркете в Германии произошла стрельба

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В супермаркете на Вираштрассе в немецком городе Швальмштадт произошла стрельба, сообщило управление полиции округа Кассель.

По данным полиции, выстрелы раздались около 13:06 по местному времени (14:00 мск). На месте нашли двух убитых людей. Территория оцеплена, опасности для населения нет.

Очевидец рассказал, что стрельба произошла в супермаркете Aldi, передает HNA. Сначала мужчина преследовал женщину, она позвала на помощь. Тогда он выстрелил в женщину, а затем направил пистолет на себя.

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5 июня несколько человек открыли огонь около бара в городе Чаттануга в американском штате Теннеси. Погибли три человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок.

В тот же день неизвестные начали стрелять в городе Филадельфия штата Пенсильвания. Полицейские открыли ответный огонь и заставили нападавших бросить оружие. Погибли два мужчины и одна женщина, еще 11 человек пострадали.

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