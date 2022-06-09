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Киев отказался от побратимства с Минском

Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Рамиль Галеев / ТАСС)

Киевский городской совет лишил Минск статуса города-побратима, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. «Минск уже вряд ли можно назвать городом — побратимом Киева. Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси», — написал он.

Столицы Украины и Белоруссии стали городами-побратимами в июле 1997 года. На данный момент в списке значатся 59 городов, с которыми у Киева установились дружественные отношения.

Москва и Луганск стали городами-побратимами
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Фото:Евгений Малолетка / AP

В 2016 году киевские власти отказались от побратимства с Москвой и другими российскими городами и регионами: Санкт-Петербургом, Волгоградом, Улан-Удэ, Махачкалой, а также Республикой Коми. Поводом стало присоединение Крыма к России.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский призвал власти американских городов разорвать связи с российскими городами-побратимами. «Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — цитировала газета The New York Times украинского лидера.

Белорусский президент Александр Лукашенко опровергал данные Киева о том, что белорусские войска участвуют в российской военной операции на Украине.

Теги
Киев Минск города-побратимы
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