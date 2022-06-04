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Зеленский призвал мэров США разорвать связи с городами-побратимами России

По мнению президента Украины, связи городов-побратимов ничего не дают США, но позволяют России говорить, что она не изолирована. В марте отношения с Москвой прервали власти Чикаго; сотрудничество прекратили и ряд городов в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США в пятницу, 3 июня, призвал власти американских городов разорвать отношения с российскими городами-побратимами, сообщает The New York Times.

«Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — цитирует газета украинского президента.

Представители Портленда, которые подписали договор о дружбе и сотрудничестве в 1988 году, комментируя призыв Зеленского, сослались на заявление некоммерческой организации Sister Cities International (SCI), которая не рекомендовала городам США разрывать связи с российскими городами-партнерами. В других городах не ответили на запрос газеты.

Многие американские муниципалитеты имеют партнерские отношения с городами в других странах; они могут затрагивать деловое и политическое сотрудничество, но в основном имеют символический характер, отмечает NYT.

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Города-побратимы начали появляться после Второй мировой войны, отчасти для того, чтобы помочь процессу послевоенного восстановления и примирить бывших противников в Европе и Азии, отмечает Bloomberg. SCI была основана в 1956 году при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре с целью «поддерживать глобальное сотрудничество на муниципальном уровне, продвигать культурное взаимопонимание и стимулировать экономическое развитие». Организация положила начало усилиям по укреплению связей между США и СССР; к 2018 году число пар городов-побратимов в России и США превысило 60.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, приостановить сотрудничество с Москвой решили власти Чикаго (они стали городами-побратимами в 1997 году). По данным местных СМИ, Сан-Хосе решил сохранить отношения с Екатеринбургом. Сан-Диего и Джексонвилл по-прежнему остаются побратимами Владивостока и Мурманска соответственно, пишет NYT.

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В марте ряд европейских городов решил разорвать или приостановить сотрудничество с российскими: чешский Хеб — с Нижним Тагилом, Оксфорд — с Пермью, Рованиеми (Финляндия) — с Мурманском, Таллин — с Москвой и Санкт-Петербургом, Гданьск — с Санкт-Петербургом и Калининградом, Варшава — с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным, Нижним Новгородом и Смоленском.

Москва и Киев перестали быть городами-побратимами в 2016 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
города-побратимы США Владимир Зеленский
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