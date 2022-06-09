Минобороны заявило об уничтожении «Градов» и переправы на Украине

В Николаевской области Украины ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России уничтожила две установки реактивной системы залпового огня «Град» и хранилище топлива для военной технике, сообщили РБК в Минобороны. Хранилище топлива располагалось в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области.

Также была уничтожена наведенная украинскими военными переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.

Всего, по словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ракетные войска и артиллерия поразили 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате этих ударов были уничтожены более 300 человек, семь единиц бронетехники, 12 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 специальных автомобиля.

В районе Северодонецка не первый месяц идут бои между силами Луганской народной республики, России и украинскими военными.

Лисичанск и Северодонецк — два последних крупных города, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР. Они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты. Лисичанск и Северодонецк находятся на разных берегах реки Северский Донец. Бои в этом районе шли еще в марте.

В середине мая Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили понтонную переправу и подразделения ВСУ, пытавшиеся перейти реку Северский Донец, спустя несколько дней ведомство вновь сообщило, что была уничтоженная наведенная через Северский Донец понтонная переправа — как раз в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области.

Читайте на РБК Pro Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Как посчитать окупаемость инвестиций в дизайн Как посчитать окупаемость инвестиций в дизайн Кейсы Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro 5 ошибок руководителя, которые приведут компанию к краху 5 ошибок руководителя, которые приведут компанию к краху Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи

В конце мая Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области «в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец».