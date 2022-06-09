На Саммите Америк протестующие попытались прервать выступление Байдена

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Выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе попытались прервать протестующие, следует из сообщения Белого дома.

Сразу после начала выступления Байдена из зала донеслись выкрики «Никакого ископаемого топлива! Нет! Никакого ископаемого топлива!» Однако президент не прокомментировал происходящее, а посмеялся и продолжил выступление.

Ранее стало известно, что администрация Байдена не пригласила на саммит представителей властей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По словам источников Bloomberg, окончательное решение не звать эти страны на саммит было принято после нескольких недель обсуждений с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексикой. Оно основано на опасениях Вашингтона «по поводу отсутствия демократии и несоблюдения прав человека» на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа, рассказали собеседники агентства. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в администрации Байдена считают, что «диктаторов приглашать не стоит».

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. Ее целью является формирование общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем.

Страна, принимающая саммит, сама решает, кого приглашать. В этом году встречу организуют США в Лос-Анджелесе. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее неоднократно призывал к тому, чтобы на мероприятии присутствовали все страны региона, заявив, что в противном случае он сам проигнорирует саммит. Позднее он отказался от участия в мероприятии, добавив, что посетит Байдена отдельно в июле. Такое решение приняли также ряд глав латиноамериканских государств.