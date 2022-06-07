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Политика ,  
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Мадуро предложил организовать альтернативу саммиту Америк

Соединенные Штаты в этом году решили не приглашать на саммит Америк Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. В ответ Мадуро призвал организовать альтернативу саммиту и пригласить на него президента США
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Властям американского континента необходимо провести «настоящий саммит Америк», где бы собрались все страны региона, в том числе США. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Notitarde.

«Я не еду на саммит, потому что приглашены не все страны Америки, и я верю в необходимость изменить навязанную веками политику исключения, желания доминировать без причины, неуважения суверенитета стран, независимость каждой страны», — заявил он.

Мадуро обвинил Вашингтон в политике «геноцида» и предложил организовать «настоящий саммит Америк», куда пригласят президента США Джо Байдена, «чтобы он узнал о достоинстве и истории нашего народа».

Саммит Америк — организуемая под эгидой Организации американских государств (ОАГ) встреча глав стран и правительств Америки. Ее целью является формирование общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем. Впервые он состоялся в 1994 году в Майами, до сегодняшнего дня это была единственная встреча, которая прошла на территории США. Страна — хозяйка саммита сама принимает решение о том, кого приглашать.

Администрация Байдена решила исключить Венесуэлу и Кубу из саммита Америк
Политика
Фото:Mike Blake / Reuters

Саммит Америк, который в этом году состоится 6–10 июня в Лос-Анджелесе, пройдет без представителей властей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По словам собеседников Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена приняла окончательное решение не звать три эти страны на саммит после нескольких недель обсуждений с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексикой. Оно основано на опасениях Вашингтона «по поводу отсутствия демократии и несоблюдения прав человека» на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее неоднократно призывал к тому, чтобы на мероприятии присутствовали все страны региона, заявив, что в противном случае он сам проигнорирует саммит. С аналогичными позициями ранее выступали президенты Кубы, Никарагуа и Гватемалы Мигель Диас-Канель, Даниэль Ортега и Алехандро Джамматтеи соответственно.

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