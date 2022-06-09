Счетная палата указала на «хаотичность» кадетского образования в России

Отсутствие целеполагания и планирования в развитии кадетского образования привело к хаотичному созданию большого количества кадетских организаций. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки вузов Следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что в организациях применяются свои подходы, в том числе к качеству и результатам образования, продовольственному, медицинскому и вещевому обеспечения обучающихся. «Нет единых правил поступления в кадетские организации», — добавила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Для исправления ситуации Счетная плана предлагает разработать документ, регламентирующий развитие кадетского образования. В частности, ввести понятие дополнительных предпрофессиональных программ по госслужбе и разработать требования к качеству и организации образования в кадетских корпусах. В контрольном ведомстве считают, что такие меры позволят создать предпосылки для формирования резерва управленцев «нового типа».

В апреле аудиторы Счетной палаты решили, что реализация программ развития Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) была «результативна, но недостаточно эффективна». Аудитор Дмитрий Зайцев отмечал, что по итогам реализации программ ключевые показатели работы вузов изменились в лучшую сторону: увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов. При этом оба вуза «значительно просели» в научно-исследовательской сфере, отмечали в Счетной палате.