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Финансы ,  
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Счетная палата указала на неэффективность расходов Северной Осетии

Средства федерального бюджета, направленные в 2019-2020 годах на развитие отраслей экономики и социальной сферы Северной Осетии, позволили региону улучшить качество жизни населения, однако в ряде случаев средства расходовались неэффективно, говорится в отчете Счетной палаты России.

«Основанием для такой оценки стали нарушения сроков ввода объектов в эксплуатацию, наличие неизрасходованных бюджетных средств и необходимость дополнительных финансовых ресурсов для завершения строительства и реконструкции объектов», — сказано в сообщении.

Анализ сферы жилищного строительства выявил, что ввод объектов социальной инфраструктуры происходил с отставанием. Из-за этого в регионе образовались очереди в детские сады, указали в Счетной палате. Помимо этого, так и не открылись после ремонта некоторые культурно-досуговые учреждения, а более 50% таких центров требуют капитального ремонта.

Счетная палата также указала, что около половины всех автотрасс региона по-прежнему не соответствуют нормативным требованиям. «В ходе проверки Счетная палата обнаружила значительное количество дефектов дорожного покрытия после ремонта. Также проверка выявила ряд нарушений, допущенных в ходе проведения дорожных работ, в том числе завышение начальной (максимальной) цены государственных и муниципальных контрактов на 84,6 млн рублей», — говорится в отчете контрольного ведомства.

Проверка также показала, что часть объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, созданных за счет средств федерального бюджета, годами не достраивается.

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В середине мая Счетная палата сообщила, что вследствие западных санкций консолидированные доходы российских региональных бюджетов могут снизиться на 5–8% в текущем году. Согласно оценке аудитора Натальи Труновой, санкции против России повлияют на устойчивость бюджетов субъектов «определенным образом», однако в настоящее время нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, уточнила аудитор.

К настоящему времени российские власти уже разработали ряд мер помощи регионам за счет льготных кредитов. Так, закон о поддержке финансовой стабильности региональных бюджетов 20 апреля во втором и третьем чтениях приняла Госдума. На бюджетные займы для рефинансирования долговых обязательств регионов и муниципалитетов выделят до 390,7 млрд руб. из федеральной казны (изначально планировалось направить на эти цели 255,3 млрд руб.).

Кроме того, по итогам совещания у президента России Владимира Путина, проведенного 16 марта, губернаторам регионов было рекомендовано лично возглавить оперативные штабы по устойчивому развитию субъектов.

Теги
Северная Осетия Счетная палата неэффективность расходы
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