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Посольство предупредило об эскалации при передаче США артиллерии Киеву

США демонстрируют безответственность, когда собираются передать Украине дальнобойные артиллерийские системы, следует из заявления посольства России в Вашингтоне, опубликованного в Telegram.

«Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что США игнорируют «очевидную угрозу» попадания оружия в руки «национал-радикалов, террористов и бандформирований» не только на территории Украины, но и за ее пределами.

«Массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче ПВН (продукция военного назначения. — РБК) в зоны конфликтов», — добавили в дипведомстве.

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1 июня президент США Джо Байден решил поставить Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), о которых долгое время просили в Киеве. Он одобрил пакет военной помощи на $700 млн, куда войдут системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет «отодвигать» линию угрозы со стороны Киева соразмерно поставленным Украине дальнобойным вооружениям.

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