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Мадуро прилетит в Турцию во время визита Лаврова

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Ariana Cubillos / AP)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом 7–8 июня, сообщила канцелярия лидера Турции.

Стороны рассмотрят аспекты двусторонних отношений между Турцией и Венесуэлой, обсудят развитие сотрудничества, обменяются мнениями об актуальных региональных и глобальных проблемах.

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8 июня в Турцию приедет и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщал в конце мая его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. На встрече должны обсудить открытие коридоров для судов с украинским зерном в Черном море.

Российский МИД подтвердил визит и подчеркнул, что Лавров обсудит с Чавушоглу «перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров».

Накануне Лавров сообщил, что 7 июня в Турцию приедет российская делегация, чтобы проработать варианты разблокировки украинских портов.

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Перед началом военных действий на Украине, 17 февраля, представители России и Венесуэлы провели переговоры о возобновлении экспорта российской пшеницы. Позже Мадуро поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также боевые действия на Украине. МИД страны осудил западные санкции против России.

Теги
Венесуэла Турция Николас Мадуро Эрдоган Сергей Лавров переговоры
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