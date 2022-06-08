Форум России и Австрии заявил, что «диалог не может распасться»

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Российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог» продолжит развивать двусторонние отношения в гуманитарной сфере, однако прямое общение на данный момент затруднено, сообщила РБК директор «Сочинского диалога» Мария Матвеева.

«На данный момент, конечно, прямое общение затруднено по понятным причинам. Но существуют партнеры, которые не отказались от взаимодействия и совместных проектов. В рамках «Сочинского диалога» мы поддерживанием уязвимые группы населения (глухих от рождения детей) и считаем невозможной ситуацию, при которой они бы страдали из-за внешних проявлений», — сказала Матвеева. По ее словам, диалог не может распасться, потому что за время его работы сформировались прямые контакты между представителями гражданского общества.

«Надеемся на возобновление прямых контактов в полном объеме», — заключила Матвеева.

Создание «Сочинского диалога» было одобрено в ходе переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца в феврале 2018 года. 7 марта Россия опубликовала список из 48 недружественных стран, в число которых вошла и Австрия. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер — единственный европейский лидер, который посетил Москву после начала специальной операции на Украине, 11 апреля он провел переговоры с президентом Путиным.

Помимо «Сочинского диалога» в разные годы были учреждены еще три форума общественности — российско-германский форум «Петербургский диалог», российско-французский форум «Трианонский диалог» и Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ. Все они были созданы при поддержке на высшем уровне. Однако работа «Петербургского диалога» была приостановлена германской стороной летом прошлого года после внесения Россией трех организаций — участников форума в список нежелательных организаций. «Трианонский диалог» и форум-диалог между Россией и Италией заявлений об изменении формата работы после начала спецоперации не делали. РБК направил им запросы относительно продолжения работы.