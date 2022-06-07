Новую станцию на красной ветке метро в Москве построили почти наполовину

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Строительство станции «Новомосковская» Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) завершено почти наполовину. Такие данные привел заместитель мэра столицы о вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метро. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции «Новомосковская». Общая строительная готовность оценивается в 46%», — сказал заммэра.

По его словам, в настоящее время метростроителям предстоит проложить 2,4 км путей, а также возвести станционный комплекс общей площадью более 11 тыс. кв. м. Работы ведутся в районе пересечения автодорог Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а также Коммунарка — Ямонтово в поселении Сосенское.

«Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией Московского метрополитена. Для увеличения подачи теплого воздуха здесь установят дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах», — уточнил Бочкарев.

Проект продления Сокольнической линии столичного метро от «Коммунарки» до Новомосковского административного округа был одобрен в марте 2019 года. Власти рассчитывают, что продление ветки заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, района Южное Бутово, а также новых кварталов Коммунарки. Запустить движение до станции «Новомосковская» предполагается до конца 2023 года. В составе участка метро «Коммунарка» — «Новомосковская» планируется также построить электродепо.

