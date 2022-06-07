Антонов заявил о попытках вербовки спецслужбами США журналистов из России

Российские журналисты, которые работают в США, подвергаются притеснениям, американские спецслужбы пытаются склонить их к сотрудничеству, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram.

«Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — написал он.

Кроме того, посол заявил об «информационной блокаде» позиции официальных лиц Москвы в американских СМИ. Антонов указал, что в России, в отличие от США, «готовы слышать альтернативные точки зрения». В качестве примера он привел тот факт, что посол США в России Джон Салливан 6 июня дал интервью агентству ТАСС.

В Соединенных Штатах, как утверждает Антонов, сложилась иная ситуация: так, посольство редко может довести российскую позицию «до рядовых граждан США», поскольку сообщения расценивают как «злонамеренную пропаганду» и не дают «публиковать материалы даже на коммерческой основе».

По мнению посла, эта ситуация демонстрирует «двойные стандарты» американских СМИ, которые «занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий».

Эти заявления Антонов сделал в ответ на комментарии Госдепартамента США относительно свободы прессы в России. 6 июня на брифинге пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что «Кремль ведет полномасштабную атаку на свободу СМИ, доступ к информации и правду».

Читайте на РБК Pro Pro Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Инструкции Pro Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Статьи Pro Как не выгореть менеджеру по продажам Как не выгореть менеджеру по продажам Инструкции Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи

«Российское правительство принципиально и намеренно игнорирует то, что значит иметь свободную прессу, о чем свидетельствует блокирование или запрет почти всех независимых российских СМИ, стремящихся вести репортажи в своей стране», — сказал он.