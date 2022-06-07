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Антонов заявил о попытках вербовки спецслужбами США журналистов из России

Российские журналисты, которые работают в США, подвергаются притеснениям, американские спецслужбы пытаются склонить их к сотрудничеству, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram.

«Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — написал он.

Кроме того, посол заявил об «информационной блокаде» позиции официальных лиц Москвы в американских СМИ. Антонов указал, что в России, в отличие от США, «готовы слышать альтернативные точки зрения». В качестве примера он привел тот факт, что посол США в России Джон Салливан 6 июня дал интервью агентству ТАСС.

В Соединенных Штатах, как утверждает Антонов, сложилась иная ситуация: так, посольство редко может довести российскую позицию «до рядовых граждан США», поскольку сообщения расценивают как «злонамеренную пропаганду» и не дают «публиковать материалы даже на коммерческой основе».

По мнению посла, эта ситуация демонстрирует «двойные стандарты» американских СМИ, которые «занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий».

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Эти заявления Антонов сделал в ответ на комментарии Госдепартамента США относительно свободы прессы в России. 6 июня на брифинге пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что «Кремль ведет полномасштабную атаку на свободу СМИ, доступ к информации и правду».

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«Российское правительство принципиально и намеренно игнорирует то, что значит иметь свободную прессу, о чем свидетельствует блокирование или запрет почти всех независимых российских СМИ, стремящихся вести репортажи в своей стране», — сказал он.

Теги
Анатолий Антонов журналисты свобода СМИ
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