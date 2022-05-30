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Россия расторгла меморандум о сотрудничестве с США в сфере культуры и СМИ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство России одобрило инициативу МИДа расторгнуть меморандум о принципах сотрудничества с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума <...>, подписанного в Москве 2 сентября 1998 г.», — говорится в распоряжении.

Правительство поручило министерству иностранных дел уведомить об этом решении американскую сторону.

В меморандуме, подписанном в 1998 году, говорилось, что власти России и США намерены содействовать сотрудничеству «заинтересованных правительственных и неправительственных организаций» в сферах культуры, науки, образования и СМИ, разработке совместных проектов в этих областях и поощрять развитие культурного обмена. Также власти собирались содействовать изучению русского и английского языков, а также обменам и контактам между журналистами, издателями и ассоциациями средств массовой информации.

Массачусетский институт расторг сотрудничество со Сколтехом из-за Украины
Технологии и медиа
Фото:skoltech.mit.edu

Спустя два дня после начала российской военной операции на Украине Массачусетский технологический институт (MIT) объявил о прекращении сотрудничества со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). В MIT назвали действия российских властей неприемлемыми, отметив, что это решение было принято «с глубоким сожалением».

MIT добавил, что находится в контакте с руководителями программных проектов Сколтеха, и их студентами, и предложит им продолжить исследовательскую работу.

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В конце марта Великобритания приостановила финансирование проектов в сфере инноваций, которые проводились совместно «с российскими университетами и компаниями, имеющими стратегическое значение для российского государства».

Целью новых ограничений британское правительство назвало «оказание негативного влияния» на российские власти, граждан и организации, которые связаны с правительством России. Власти Соединенного Королевства подчеркивали, что не вводят индивидуальных санкций против российских исследователей с «безвредными» научными интересами.


 

Теги
правительство России меморандум США сотрудничество расторжение
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