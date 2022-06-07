Захарова назвала «кровожадной» премьера Эстонии за позицию по Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая назвала «преждевременными» призывы к перемирию на Украине, показала свою «кровожадность», считает представитель МИД России Мария Захарова. Слова Каллас дипломат прокомментировала в своем Telegram.

Эстонский премьер 6 июня встретилась со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. На встрече она высказалась о ситуации на Украине, ее заявления приведены на сайте правительства Эстонии.

«Важно воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохой мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас, потому что рано или поздно агрессор вернется», — заявила Каллас. Она также сказала, что «Украина должна выиграть», и для этого ей нужно оружие.

«Кровожадная каКая», — так оценила заявления премьера Эстонии Захарова.

Джонсон и Каллас также обсудили вопросы обеспечения европейской безопасности силами НАТО. Эстонский премьер заявила, что альянс «должен адаптироваться к новой ситуации с безопасностью» и усилить защиту на восточных рубежах блока, в том числе в Эстонии.

«НАТО своей оборонительной позицией должно послать ясный сигнал агрессору: «Стой, стрелять буду! И даже не думай приближаться!» — пояснила Каллас.

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Ранее балтийские страны, в частности Эстония, попросили альянс создать «четкую структуру» управления на уровне военных подразделений на восточном фланге НАТО, а также «увеличить объемы предоставляемых альянсом военных сил». Как рассказала Каллас, она договорилась с Джонсоном о создании в Эстонии «командной структуры уровня дивизии».