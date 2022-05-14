Страны Балтии снова попросили НАТО нарастить присутствие на их территории
Таллин, Рига и Вильнюс представили НАТО предложения об усилении поддержки прибалтийских государств, сообщает ERR со ссылкой на замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон.
«Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле Европейского союза была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений. И кроме того, мы хотим, чтобы те страны-союзники, которые уже находятся в Эстонии, еще больше увеличили объемы предоставляемых альянсом военных сил в Эстонии», — заявила Дунетон. Ее ведомство считает, что запросы Таллина учитываются в той или иной степени, но не в полном объеме. Конкретные предложения НАТО сейчас не могут быть опубликованы, отмечает издание.
Министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс сказала, что усиление присутствия альянса — «процесс, требующий долгосрочного планирования».
Обсуждение увеличения численности контингента НАТО в странах Прибалтики ведется уже несколько месяцев. 12 января на фоне публикаций о скоплении российских войск на украинской границе премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о переговорах с альянсом на эту тему. Генсек НАТО Йенс Столтенберг впоследствии говорил, что такую меру будут рассматривать в случае начала военных действий на Украине. Они начались 24 февраля: Россия объявила о проведении на территории соседнего государства спецоперации по «демилитаризации и денацификации».
Президент Латвии Эгилс Левитс в марте заявил, что стране необходимо постоянное присутствие американских войск. По его словам, контингент НАТО должен расположиться на восточном фланге в Прибалтике, Польше и Румынии: такой шаг стал бы для России «мощным сигналом» о готовности альянса защищать входящие в него страны.
24 марта, лидеры стран альянса одобрили размещение дополнительных боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Российские власти выражали обеспокоенность укреплением восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта заявил, что НАТО де-факто начал усиление восточного фланга еще до официального принятия такого решения.
10 апреля Столтенберг сообщил, что НАТО прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России.
22 апреля страны Балтии в совместном заявлении подчеркнули, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будут требовать «решений в области обороны» на восточном фланге НАТО. «Необходимо увеличение присутствие наземных, воздушных и военно-морских сил», — говорится в тексте.