Лукашенко назвал визит главы РПЦ знаком «сплоченности перед злыми силами»

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла знаком сплоченности перед злыми силами. Об этом сообщает корреспондент БелТА.

«Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия «выдержат любое давление, пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих».

В рождество этого года патриарх Кирилл высказался о текущей ситуации в Белоруссии. В своем поздравлении он заявил, что украинский опыт должен научить тому, чтобы преобразования в обществе не сопровождались радикализацией отношений между людьми.

«Если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения», — сказал Кирилл.