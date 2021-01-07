Лукашенко предложил белорусам взять в руки голову и задуматься

По мнению президента, Господь хранит белорусов, которым присущи основные черты новой цивилизации, заложенные более 2 тыс. лет назад. Патриарх Кирилл посоветовал белорусским властям не откладывать проблемы «в долгий ящик»

Александр Лукашенко в храме Воздвижения Креста Господня в Минске (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Рождество побывал в храме в Минске. Беседуя с журналистами, он заявил, что Господь предупреждает белорусов о том, чтобы они думали о будущем своих детей.

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Господь нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

«Не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это!» — добавил белорусский президент.

Также Лукашенко заявил, что чертам характера белорусов абсолютно присущи справедливость, добро и милосердие, которые были заложены более 2 тыс. лет тому назад. «У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови», — считает Лукашенко.

Белорусский президент также вспомнил и о ситуации с коронавирусом. По его словам, в отличие от других стран, где произошла «общественная катастрофа», в Белоруссии все обстоит лучше. «Господь хранит Беларусь. Спасибо Ему за то, что и в первую волну болезни, и во вторую Он оберегал нас. Это говорит о том, что в нас осталось то святое, что было заложено Им. Дай бог, чтобы было не хуже», — добавил Лукашенко.

О ситуации в Белоруссии в Рождество говорил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем поздравлении он заявил, что украинский опыт должен научить тому, чтобы преобразования в обществе не сопровождались радикализацией отношений между людьми.

«Если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения», — сказал Кирилл.