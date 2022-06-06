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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29 над Славянском

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Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили истребитель МиГ-29 и 13 беспилотников ВСУ. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны сообщило об ударе по заводу, где ремонтировали технику ВСУ
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13 украинских беспилотных уничтожены в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой народной республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской народной республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.

В предыдущий раз о сбитом украинском истребителе над Славянском российское Минобороны сообщало 5 июня. Тогда же Минобороны отчиталось о сбитом Ан-26 с военной техникой и вооружением над Одесской областью.

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Россия начала военную спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля, о таком решении объявил Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам. Он обосновал свои действия намерением защитить жителей востока Украины от «геноцида» и добиться демилитаризации, «денацификации» соседней страны. На Украине в ответ разорвали дипломатические отношения с Россией, объявили мобилизацию и ввели военное положение.

В Минобороны настаивают, что наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
Минобороны Украина МиГ-29 беспилотники Игорь Конашенков ВСУ Военная операция на Украине
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