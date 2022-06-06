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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по заводу, где ремонтировали технику ВСУ

Конашенков заявил об уничтожении завода под Харьковом, где ремонтировалась бронетехника ВСУ, а также о сбитом украинском самолете МиГ-29 и 13 беспилотниках

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ВКС России нанесли удары ракетами большой дальности по заводу в Харьковской области, на котором ремонтировали бронетехнику Вооруженных сил Украины, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Производственные корпуса завода были уничтожены, заявил он.

Российские военные поразили четыре пункта управления украинских войск, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, сообщил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска. По словам Конашенкова, также уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей.

Минобороны сообщило об уничтожении на окраине Киева танков Т-72 из Европы
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Вид на здание Министерства обороны РФ

Представитель Минобороны утверждает, что российские военные ударами артиллерии уничтожили «более 300 националистов», десять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада вооружения ВСУ в районе Горловки.

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По словам Конашенкова, всего с начала военной операции российские военные уничтожили 190 украинских самолетов, 1,1 тыс. беспилотников, 3,4 тыс. единицы бронетехники ВСУ и 473 установки реактивных систем залпового огня. В Минобороны настаивают, что наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Накануне Конашенков заявил, что российские военные поразили ракетами корпуса вагоноремонтного предприятия на окраине Киева, где, как утверждают в ведомстве, находились танки Т-72 и другая бронетехника, прибывшая из стран Восточной Европы. За несколько часов до этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах на объектах инфраструктуры в восточной части города — в Днепровском и Дарницком районах — и одном пострадавшем. В офисе президента Украины уточнили, что пострадали объекты «Укрзализныци» — оператора железных дорог.

Теги
Минобороны Военная операция на Украине Игорь Конашенков Харьковская область
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