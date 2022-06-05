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Не менее 50 человек погибли в результате атаки на церковь в Нигерии

В результате атаки на католическую церковь в штате Ондо на юго-западе Нигерии погибли не менее 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местного врача.

Атака произошла в церкви св. Франциска города Ово. По данным местной газеты Vanguard, пятеро боевиков ворвались в церковь во время утренней службы и открыли огонь по прихожанам. Как уточняет Premium Times, они попытались взять в плен священника, однако мужчина оказал сопротивление. В итоге нападавшие бросили в прихожан бомбу.

Имам заявил о гибели более 50 человек при взрыве в мечети в Кабуле
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Фото:Ebrahim Noroozi / AP

Premium Times, а также региональный портал Sahara Reporters пишут, что речь идет о теракте. Nigerian Tribune со ссылкой на общественного деятеля народа йоруба, профессора Банджи Акинтойе сообщила о гибели как минимум 85 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ово, как отмечает местное издание Vanguard, является родиной губернатора штата Ондо Ротими Акередолу. Он написал в Twitter, что напавшие на церковь будут найдены и «заплатят за свои преступления».

Президент страны Мохаммаду Бухари выразил соболезнования семьям погибших, католической церкви и правительству штата Ондо, а также поручил экстренным службам оказать помощь раненым, говорится в Twitter властей Нигерии.

Соболезнования выразил и папа римский Франциск. Reuters пишет, что понтифик молится за жертв нападения, унесшего жизни 50 человек.

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В апреле более 50 человек погибли при взрыве в мечети Халифа Сахиб в западной части Кабула. Еще 15 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Теги
Нигерия атака католическая церковь
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