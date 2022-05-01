ИГ взяла на себя ответственность за два взрыва в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы в мечети и в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле, передает Reuters со ссылкой на заявление организации.

Микроавтобус в афганской столице взорвался 30 апреля. Как сообщил Reuters представитель кабульских властей Халид Задран, при этом погибла женщина, еще трое пострадали.

Взрыв в мечети произошел днем ранее. По словам имама мечети, при взрыве погибли более 50 человек. Афганское МВД до этого сообщало, что в результате сильного взрыва в западной части города в мечети Халифа Сахиб погибли не менее десяти человек, еще 15 получили ранения.