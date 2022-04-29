Имам заявил о гибели более 50 человек при взрыве в мечети в Кабуле

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Более 50 человек погибли при взрыве в мечети в афганском Кабуле, сообщает Reuters со ссылкой на заявление имама мечети.

Ранее афганское МВД сообщало, что в западной части города в мечети Халифа Сахиб прогремел сильный взрыв, в результате которого погибли не менее десяти человек, еще 15 получили ранения.

В начале марта более 50 человек погибли в шиитской мечети в городе Пешавар в Пакистане в результате теракта. По данным полиции, двое вооруженных мужчин открыли огонь у мечети, когда их остановила полиция. Затем один из них ворвался в мечеть и устроил взрыв.

Тогда ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.