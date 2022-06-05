В Крыму подготовили словари по замещению заимствованных слов

Участники фестиваля «Великое русское слово» (Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости)

В Крыму разработали словарь с «переводом» заимствованных слов на русский язык, рассказал в эфире телеканала «Крым 24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари, буклеты (раздадим каждому участнику), в которых будет написано, что <…> означают [заимствованные слова] в русской версии», — сказал Константинов (цитата по ТАСС). Он добавил, что в русском языке есть слова, которыми можно заменить иностранные, поэтому заимствованные следует «забыть».

По словам Константинова, настало время «выковырять западничество навсегда». Он указал, что «настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность», она находилась «под колоссальным давлением» «импортной потребительской культуры», но выстояла, и теперь ее нужно развивать.

Словари раздадут участникам международного фестиваля русской и славянской культуры «Великое русское слово», который будет проходить в Крыму с 6 по 12 июня. Как указал Константинов, в нем помимо представителей из России примут участие представители Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.

Власти Крыма неоднократно высказывали идеи по лингвистическим вопросам. В конце мая Константинов рассказал, что считает ненужным изучение в школах английского языка, поскольку зачем учить «то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон». Глава Госсовета предложил взамен изучать «свои языки».

Ранее глава республики Сергей Аксенов предложил очистить «от чужих смыслов» русский язык и образовательный процесс, убрав «неоправданно» используемые англицизмы. «Вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — сказал он.