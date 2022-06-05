Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
РКН заблокировал сайты проекта Зеленского и гастроклуба «Пища для ума» Политика, 18:18
Роналдо проедет 500 км на велосипеде из-за данного перед сезоном обещания Спорт, 17:55
В Крыму подготовили словари по замещению заимствованных слов Общество, 17:48
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 17:44
Главного тренера баскетбольного «Реала» госпитализировали после инфаркта Спорт, 17:38
Глава Chevron предупредил о риске снижения добычи нефти в России Бизнес, 17:28
В Херсонской области заявили об отказе размещать российских военнопленных Политика, 17:22
Эрдоган заявил о разрушении системы обеспечения безопасности Запада Политика, 17:18
Греческий тренер покинул ЦСКА после поражения в финале Единой лиги ВТБ Спорт, 16:57
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 16:55
Американского форварда «Зенита» признали MVP плей-офф Единой лиги ВТБ Спорт, 16:46
Командующий РВСН заявил о постоянной боевой готовности 95% группировки Политика, 16:35
Захарова напомнила Германии о прослушке со стороны американцев Политика, 16:23
Правительство пересмотрело оценку «цифровой зрелости» губернаторов Политика, 16:20
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Крыму подготовили словари по замещению заимствованных слов

Участники фестиваля &laquo;Великое русское слово&raquo;
Участники фестиваля «Великое русское слово» (Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости)

В Крыму разработали словарь с «переводом» заимствованных слов на русский язык, рассказал в эфире телеканала «Крым 24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари, буклеты (раздадим каждому участнику), в которых будет написано, что <…> означают [заимствованные слова] в русской версии», — сказал Константинов (цитата по ТАСС). Он добавил, что в русском языке есть слова, которыми можно заменить иностранные, поэтому заимствованные следует «забыть».

По словам Константинова, настало время «выковырять западничество навсегда». Он указал, что «настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность», она находилась «под колоссальным давлением» «импортной потребительской культуры», но выстояла, и теперь ее нужно развивать.

Словари раздадут участникам международного фестиваля русской и славянской культуры «Великое русское слово», который будет проходить в Крыму с 6 по 12 июня. Как указал Константинов, в нем помимо представителей из России примут участие представители Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.

Власти Херсонской области пообещали сделать русский язык государственным
Политика
Фото:РИА Новости

Власти Крыма неоднократно высказывали идеи по лингвистическим вопросам. В конце мая Константинов рассказал, что считает ненужным изучение в школах английского языка, поскольку зачем учить «то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон». Глава Госсовета предложил взамен изучать «свои языки».

Ранее глава республики Сергей Аксенов предложил очистить «от чужих смыслов» русский язык и образовательный процесс, убрав «неоправданно» используемые англицизмы. «Вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Теги
Крым русский язык словарь Импортозамещение
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
В Житомире пообещали убрать русский язык из школьной программы с сентября
Политика
На Украине предложили заменить русский язык в школах другими предметами
Политика
Аксенов предложил очистить русский язык от англицизмов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter