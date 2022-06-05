В ДНР заявили об уничтожении огнем ВСУ шахты им. Челюскинцев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские военные уничтожили шахту им. Челюскинцев в Петровском районе Донецка. Об этом сообщила в Telegram-канале Народная милиция Донецкой народной республики.

«Шахта им. Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, «Градов» и «Ураганов», — говорится в сообщении.

Шахту обстреляли утром 4 июня, мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнял, что загорелось здание административно-бытового комплекса шахты.

Шахта им. Челюскинцев расположена в 20 км от центра Донецка. Производство сдано в эксплуатацию в 1913 году. В 1976 году была произведена реконструкция шахты.

Под контролем сил ДНР и российских военных находится около половины территории ДНР. Силы республики и Российской армии контролируют южную и юго-восточную части региона. Линия соприкосновения в районе Донецка проходит к западу и северо-западу от города, примерно от Старомихайловки до Ясиноватой (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР).

Минздрав ДНР 1 июня сообщил, что с начала российской военной операции в республике погибли не менее 3,5 тыс. человек. В целом с 2014 года погибли 8,6 тыс. жителей ДНР.