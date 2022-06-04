В бундестаге заявили о противоречиях в позициях США и Европы по Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:30
Что такое технический анализ и зачем он нужен инвестору Инвестиции, 10:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:54
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 09:52
Володин счел исчерпанным «арсенал средств сдерживания развития» России Политика, 09:47
Ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 12 июня Общество, 09:39
Spiegel оценил последствия нефтяного эмбарго для России и Европы Экономика, 09:30
В бундестаге заявили о противоречиях в позициях США и Европы по Украине Политика, 09:21
В Херсонской области заявили об интеграции с Россий вопреки позиции ЕС Политика, 09:19
Спартаковцы рекордно подешевели. Как изменились цены на футболистов РПЛ Спорт, 09:13
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 09:09
НРД под санкциями ЕС. Что можно и нельзя делать с бумагами России и США Инвестиции, 09:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 08:21
NHK узнал о планах премьера Японии впервые участвовать в саммите НАТО Политика, 08:18
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В бундестаге заявили о противоречиях в позициях США и Европы по Украине

Заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украине стоит отказаться от части территорий ради прекращения конфликта с Россией, противоречат позиции Европы о невозможности сдачи украинских территорий, написал депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке в чешском издании iDNES.cz.

«Эти заявления находятся в прямом противоречии с риторикой многих ведущих западноевропейских политиков, которые в последние недели неоднократно высказывались о победе Украины как о единственно приемлемом пути прекращения конфликта», — пишет Быстронь.

По его мнению, слова экс-госсекретаря США противоречат также заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая на ВЭФ по видеосвязи, говорил, что «Украина будет воевать, пока не вернет себе всю свою территорию».

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря.

Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Быстронь напомнил, что Киссинджер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22–26 мая предложил Украине отказаться от территорий, которые Россия взяла под свой контроль, и начать мирные переговоры.

«Переговоры [между Москвой и Киевом] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — сказал Киссинджер.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Andres Kudacki / AP Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции

Он также призвал Запад прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. По словам политика, Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет участвовать в обсуждениях об уступках Москве части территорий страны. Он отметил, что украинские власти также не согласны замораживать конфликт, поэтому «не пойдут на Минск-3».

Объявляя о начале спецоперации, президент России Владимир Путин говорил, что Москва выступает за право народов Украины на самоопределение. «В основе нашей политики — свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет», — говорил глава государства.

Теги
Бундестаг Германия США Европа Украина Военная операция на Украине
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой
Политика
Зеленский назвал условием для переговоров возврат утраченных территорий
Политика
Киссинджер не увидел возможности для Украины стать «нейтральным мостом»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter