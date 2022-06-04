В бундестаге заявили о противоречиях в позициях США и Европы по Украине

Заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украине стоит отказаться от части территорий ради прекращения конфликта с Россией, противоречат позиции Европы о невозможности сдачи украинских территорий, написал депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке в чешском издании iDNES.cz.

«Эти заявления находятся в прямом противоречии с риторикой многих ведущих западноевропейских политиков, которые в последние недели неоднократно высказывались о победе Украины как о единственно приемлемом пути прекращения конфликта», — пишет Быстронь.

По его мнению, слова экс-госсекретаря США противоречат также заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая на ВЭФ по видеосвязи, говорил, что «Украина будет воевать, пока не вернет себе всю свою территорию».

Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря.

Быстронь напомнил, что Киссинджер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22–26 мая предложил Украине отказаться от территорий, которые Россия взяла под свой контроль, и начать мирные переговоры.

«Переговоры [между Москвой и Киевом] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — сказал Киссинджер.

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Он также призвал Запад прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. По словам политика, Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет участвовать в обсуждениях об уступках Москве части территорий страны. Он отметил, что украинские власти также не согласны замораживать конфликт, поэтому «не пойдут на Минск-3».

Объявляя о начале спецоперации, президент России Владимир Путин говорил, что Москва выступает за право народов Украины на самоопределение. «В основе нашей политики — свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет», — говорил глава государства.