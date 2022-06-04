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Россияне стали получать отказы в визе в Мексику на украинском языке

При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне стали получать отказ на украинском языке. В этом убедился корреспондент РБК.

Чтобы оформить электронную визу необходимо заполнить на сайте мексиканской дипмиссии анкету с личными данными, включающими пункт «гражданство», и указать даты посещения Мексики. Если в графе гражданства отметить «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан», — говорится в документе.

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Фото:Wikimedia Commons

С 10 июня возобновляется возможность въезда в Японию российских туристов.
При этом визы «с целью посещения знакомых» пока не выдаются, уточнили в посольстве,

С 1 июня 2022 года для прибывающих из России в Японию граждан все карантинные меры перестали действовать. Обязательным остается наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования. Тест нужно сдать за 72 часа до выезда из России.

Кроме того, для получения визы необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом, уточнили в посольстве.

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