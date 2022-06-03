Полиция задержала подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы
Силовики задержали мужчину 1998 года рождения, подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы, сообщила в Telegram московская прокуратура. Ранее ведомство сообщало, что на Комсомольском проспекте в столице было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.
МВД сообщило, что сотрудники уголовного розыска задержали «подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 2 июня на Комсомольском проспекте».
Следственный комитет сообщал накануне, что во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения, было открыто уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).
Telegram-каналы «112» и Baza писали, что убитым был 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, а также публиковали видео происшествия. На кадрах видно, как мужчина и девушка идут по улице, когда сзади к ним подбегает еще один мужчина в головном уборе. Он несколько раз стреляет в голову и в спину мужчине со спутницей. Девушка в этот момент убегает.
После выстрелов нападавший сфотографировал убитого, а затем также убежал.
По данным сервиса «РБК Компании», Камарян является учредителем ООО «Финкор консалтинг», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что убитый находился в розыске в Армении. По словам источника «РИА Новости», его разыскивали за подготовку убийства в корыстных целях.
По информации «112», Камарян в 2013 году в Армении пытался организовать заказное убийство бизнесмена Рафика Мадояна, своего оппонента и соратника Деда Хасана (криминальный авторитет Аслан Усоян). Оганес Камарян пообещал исполнителю $500 тыс. и особняк в Испании, но преступление удалось предотвратить сотрудникам полиции, отмечает Telegram-канал.