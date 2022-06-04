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Экономика ,  
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Мишустин упрекнул главу Минцифы за расспросы о налоговых льготах

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пользоваться льготами не самое главное в жизни. Таким образом он отреагировал на расспросы главы Минциифры Максута Шадаева у участников выставки «Цифровая индустрия промышленной России» — 2022 о том, пользуются ли они льготами правительства для разработчиков.

«Пользоваться налоговыми льготами — это не самое главное в жизни, Максут Игоревич. Вы все время у всех об этом спрашиваете», — отметил Мишустин.

Минцифры пообещало лишить льгот компании, уволившие сотрудников-украинцев
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В конце мая Минцифры предложило упростить критерии для получения льгот в рамках налогового маневра: на участие в нем смогут претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала, узнал РБК.

Проектом предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли: это реализация разработанных компанией экземпляров компьютерных программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, оказание услуг по разработке либо модификации программ или баз данных, по их установке, тестированию и сопровождению, по разработке программно-аппаратных комплексов и др.

Расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы.

Что сейчас предполагает налоговый маневр

Изменения, получившие неофициальное название «налоговый маневр в ИТ», вступили в силу с 2021 года. Согласно им, чтобы ИТ-компании могли претендовать на пониженные страховые взносы (в размере 7,6 вместо 14%) и трехпроцентный налог на прибыль вместо 20%, они должны соответствовать следующим критериям:

  • не менее 90% доходов получать от разработки софта и баз данных;
  • иметь госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;
  • иметь штат из семи и более сотрудников.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, была отменена действовавшая ранее нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения. Льготу сохранили только для компаний, чьи продукты включены в реестр отечественного ПО.

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