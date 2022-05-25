Минцифры пообещало лишить льгот компании, уволившие сотрудников-украинцев
Минцифры лишит льгот ИТ-компании, которые принудительно увольняют сотрудников с украинским гражданством, говорится в сообщении министерства в Telegram.
«Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом эти компании не смогут получить льготы», — пояснили в ведомстве.
Там также напомнили, что ранее опровергли информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе на другие должности работников с украинским гражданством, и обратили внимание на недопустимость такой практики.
В начале марта президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки ИТ-отрасли. Он предусматривает для аккредитованных компаний нулевую ставку налога на прибыль (до 31 декабря 2024 года), освобождение от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет, выделение грантов для поддержки перспективных разработок в области ИТ и другие меры.
О случаях увольнения ИТ-специалистов украинского происхождения или перевода их на более низкие должности сообщали источники РБК и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Такие случаи обсуждали в кулуарах участники Российского интернет-форума, который проходил с 18 по 20 мая.
Источник на рынке кибербезопасности сообщил, что особо пристально службы внутренней безопасности в компаниях следят за сотрудниками, которые либо сами, либо их родственники являются гражданами Украины и либо рекомендуют не работать с ними, либо «берут на карандаш». В первую очередь это относится к тем специалистам, кто имеет доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.
Минцифры после этого сообщило, что не располагает данными «даже о единичных случаях увольнения украинских программистов».
После начала военной операции на Украине в России также ввели меры поддержки ИТ-специалистов, чтобы предотвратить их отъезд за границу. В частности, для них предоставили отсрочку от службы в армии и ввели льготную ипотеку.