Минцифры пообещало лишить льгот компании, уволившие сотрудников-украинцев

О таких увольнениях сообщали источники РБК. Минцифры предупредило, что в случае подтверждения таких фактов допустившие их IT-компании будут лишены аккредитации, что не позволит им получить льготы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минцифры лишит льгот ИТ-компании, которые принудительно увольняют сотрудников с украинским гражданством, говорится в сообщении министерства в Telegram.

«Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом эти компании не смогут получить льготы», — пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что ранее опровергли информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе на другие должности работников с украинским гражданством, и обратили внимание на недопустимость такой практики.

Сейчас в России для ИТ-компаний предусмотрен ряд льгот. В 2021 году вступили в силу изменения, получившие неофициальное название «налоговый маневр в ИТ». Он предполагает выплаты пониженных страховых взносов (7,6% вместо 14%) и налога на прибыль всего в 3% вместо 20%. Претендовать на льготы могут компании, у которых не менее 90% доходов идут от разработки софта и баз данных, есть аккредитация как ИТ-компании, а штат превышает семь человек.



В начале марта президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки ИТ-отрасли. Он предусматривает для аккредитованных компаний нулевую ставку налога на прибыль (до 31 декабря 2024 года), освобождение от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет, выделение грантов для поддержки перспективных разработок в области ИТ и другие меры.

О случаях увольнения ИТ-специалистов украинского происхождения или перевода их на более низкие должности сообщали источники РБК и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Такие случаи обсуждали в кулуарах участники Российского интернет-форума, который проходил с 18 по 20 мая.

Источник на рынке кибербезопасности сообщил, что особо пристально службы внутренней безопасности в компаниях следят за сотрудниками, которые либо сами, либо их родственники являются гражданами Украины и либо рекомендуют не работать с ними, либо «берут на карандаш». В первую очередь это относится к тем специалистам, кто имеет доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

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Минцифры после этого сообщило, что не располагает данными «даже о единичных случаях увольнения украинских программистов».

После начала военной операции на Украине в России также ввели меры поддержки ИТ-специалистов, чтобы предотвратить их отъезд за границу. В частности, для них предоставили отсрочку от службы в армии и ввели льготную ипотеку.