На акции протеста в Ереване начались стычки с полицией

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В Ереване начались столкновения протестующих, которые выступают против политики премьер-министра Никола Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха, и полиции, сообщает агентство «Новости-Армения».

Акция проходит рядом со зданием правительства страны, которое ранее 3 июня протестующие уже блокировали. После этого они направились к правительственным дачам, откуда решили снова вернуться к зданию правительства. По пути они столкнулись с полицией, которая начала применять светошумовые гранаты и дубинки, а также задерживать демонстрантов.

Акция началась в 16:00 (15:00 мск) на площади Франции. Ее организовало оппозиционное «Движение сопротивления», которое потребовало проведения внеочередного заседания Национального собрания с заявлением о том, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в том, что он хочет «сдать» Нагорный Карабах. Весной между Баку и Ереваном начались мирные переговоры по вопросу Карабаха, 23 мая Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о запуске работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ в регионе. Пашинян отвергал обвинения в желании «сдать» Нагорный Карабах.

Акции протеста в Ереване идут с апреля. В начале мая оппозиция объявила о «масштабных акциях гражданского неповиновения», за месяц прошло несколько митингов, во время которых протестующие пытались блокировать парламент страны и резиденцию президента, перекрывали улицы. Полиция задерживала участников шествий.