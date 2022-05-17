Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Минобороны обвинило ВСУ в размещении вооружения в гражданских объектах Политика, 00:00
Россия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией, ДНР и ЛНР Общество, 17 мая, 23:46
«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» и сохранил интригу в АПЛ Спорт, 17 мая, 23:38
Протестующие в Ереване пообещали не дать покоя Пашиняну Политика, 17 мая, 23:27
Сборная Украины по футболу одержала вторую победу в товарищеском матче Спорт, 17 мая, 23:25
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 17 мая, 23:07
Bloomberg узнал о требованиях Турции за прием Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 17 мая, 23:02
США назвали условие для разговора Лаврова с Блинкеном Политика, 17 мая, 22:51
Сбербанк дал владельцам GDR с Лондонской биржи 30 дней на конвертацию Финансы, 17 мая, 22:44
Королева Елизавета II открыла названную в ее честь линию метро Лондона Общество, 17 мая, 22:26
Полянский заявил о «безоговорочной сдаче» батальона «Азов» в Мариуполе Политика, 17 мая, 22:16
BofA: инвесторы снизили долю технологических акций до минимума за 16 лет Инвестиции, 17 мая, 22:13
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 17 мая, 22:12
Защита Ассанжа попросила главу МВД Британии заблокировать его экстрадицию Общество, 17 мая, 22:03
Политика ,  
0 

Протестующие в Ереване пообещали не дать покоя Пашиняну

Армения, Ереван. Участники митинга во время акции протеста
Армения, Ереван. Участники митинга во время акции протеста (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Участники шествия, организованного оппозиционным движением «Азатагрум» («Сопротивление»), остановились у правительственных дач в Ереване. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал AM News.

«Мы уже неоднократно говорили, что эта дача должна служить народу. Николу [Пашиняну, премьеру страны] осталось жить на этой даче несколько дней. Но куда бы он ни отправился, мы будем следовать за ним и не оставим его в покое», — сказал один из лидеров движения Ишхан Сагателян (цитата по Sputnik).

Оппозиционер заявил, что у премьера нет альтернативы, он должен в скором времени покинуть свой пост.

Полиция Еревана на момент подготовки материала не озвучила оценку численности участников акции протеста.

До этого протестующие прошли маршем по центральным улицам Еревана, остановились на площади Республики, однако путь к зданию Национального собрания Армении, которое находится там же, заблокировала полиция. После этого сторонники «Сопротивления» двинулись по улице Демирчяна, которая ведет в сторону правительственных дач.

Другая часть протестующих находится на площади Франции (к северу от площади Республики): там располагается их палаточный лагерь, они начали собирать подписи с требованием освобождения всех «политзаключенных».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции

Полиция Еревана задержала более 400 протестующих
Политика
Фото:Reuters

Движение «Сопротивление» проводит акции неповиновения в Ереване с 17 мая. В ходе протестов полиция перекрыла более 50 улиц, были задержаны 414 человек. Среди задержанных оказался лидер движения «Азатагрум» Микаэль Бадалян, однако его отпустили через несколько часов после задержания.

Оппозиция начала проводить митинги в Армении, после того как 14 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Представители оппозиции восприняли его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана, обвинили Пашиняна в предательстве и зависимости от Турции. Премьер отвергал намерения сдать Карабах.

Материалы к статье
Теги
Ереван протесты Армения
Материалы по теме
Протестующие в Армении перекрыли трассу Ереван — Арарат
Политика
Полиция Еревана задержала более 400 протестующих
Политика
Как прошла «акция неповиновения» в Ереване
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter