Протестующие в Ереване пообещали не дать покоя Пашиняну

Армения, Ереван. Участники митинга во время акции протеста (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Участники шествия, организованного оппозиционным движением «Азатагрум» («Сопротивление»), остановились у правительственных дач в Ереване. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал AM News.

«Мы уже неоднократно говорили, что эта дача должна служить народу. Николу [Пашиняну, премьеру страны] осталось жить на этой даче несколько дней. Но куда бы он ни отправился, мы будем следовать за ним и не оставим его в покое», — сказал один из лидеров движения Ишхан Сагателян (цитата по Sputnik).

Оппозиционер заявил, что у премьера нет альтернативы, он должен в скором времени покинуть свой пост.

Полиция Еревана на момент подготовки материала не озвучила оценку численности участников акции протеста.

До этого протестующие прошли маршем по центральным улицам Еревана, остановились на площади Республики, однако путь к зданию Национального собрания Армении, которое находится там же, заблокировала полиция. После этого сторонники «Сопротивления» двинулись по улице Демирчяна, которая ведет в сторону правительственных дач.

Другая часть протестующих находится на площади Франции (к северу от площади Республики): там располагается их палаточный лагерь, они начали собирать подписи с требованием освобождения всех «политзаключенных».

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Движение «Сопротивление» проводит акции неповиновения в Ереване с 17 мая. В ходе протестов полиция перекрыла более 50 улиц, были задержаны 414 человек. Среди задержанных оказался лидер движения «Азатагрум» Микаэль Бадалян, однако его отпустили через несколько часов после задержания.

Оппозиция начала проводить митинги в Армении, после того как 14 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Представители оппозиции восприняли его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана, обвинили Пашиняна в предательстве и зависимости от Турции. Премьер отвергал намерения сдать Карабах.