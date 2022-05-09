Один человек погиб и 13 пострадали при сходе поезда с рельсов в Австрии

В северо-восточном округе Австрии Мёдлинг поезд сошел с рельсов, в результате чего один человек погиб, еще 13 человек пострадали, у двоих из них серьезные травмы, передает местная газета Krone Zeitung.

Авария произошла в районе коммуны Мюнхендорф около 18:00 (19:00 по мск), после чего поезд сошел с рельсов и опрокинулся на бок. Причина происшествия пока не установлена.

На место аварии прибыло большое количество экстренных служб, в том числе волонтеры Красного Креста, а также вылетели четыре вертолета врачей скорой помощи, пишет газета. Движение поездов на маршруте между коммунами Ахау и Мюнхендорф было временно приостановлено.

В октябре 2021 года в районе английского города Солсбери столкнулись два поезда так, что один из них сошел с рельсов. В пресс-службе полиции графства Уилтшир сообщили, что поезда курсировали между Андовером и Солсбери. Само столкновение произошло в туннеле Фишертон, передавала транспортная полиции Великобритании. Как уточнил репортер Би-би-си Джеймс Ингхэм, в результате инцидента пострадали около 12 человек, а один из машинистов оказался зажатым в кабине.